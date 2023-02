Si perdono seguendo il navigatore, famiglia di Roma bloccata con l’auto nella neve: “Non prendeva nemmeno il cellulare”

Disavventura per una famiglia di Roma che ieri sera è rimasta “intrappolata” con la propria auto in una strada innnevata al confine tra il Lazio e l’Abruzzo. La macchina infatti, finita lontana dalle strade principali a causa del navigatore, è finita bloccata nei cumuli di neve presenti sulla carreggiata non riuscendo più a proseguire la marcia.

Famiglia di Roma salvata in Provincia di Rieti

Immediato è scattato allora l’SOS ma le operazioni di recupero sono state rese complicate, oltre per la posizione in sé anche dalla scarsa copertura telefonica che ha resto difficili le comunicazioni con i soccorritori. Da quanto si apprende la famiglia si stava dirigendo verso Campostella nel Leonessano quando, a causa delle indicazioni “alternative” date dal navigatore, si sono persi e sono rimasti bloccati poco oltre il Rifugio Castiglioni nel territorio del Comune di Cantalice.

Morte due alpiniste sul Monte Rosa, l’intervento del Soccorso Alpino

Il salvataggio

La macchina dei soccorsi ha coinvolto i Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti, il personale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e quello del Soccorso alpino della guardia di finanza. Fondamentale ai fini del salvataggio è stata la conoscenza del territorio da parte dei soccorritori che hanno raggiunto il luogo sulla scorta delle esigue indicazioni iniziali a causa della successiva interruzione delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il richiedente e i vigili del fuoco come detto. Raggiunto il luogo allora, utilizzando un sistema di trazionamento con funi in acciaio, i pompieri hanno movimentato il veicolo riuscendo a trainarlo in un sito idoneo dove poter riprendere la marcia. Tutte le persone sono state tratte in salvo e accompagnate in sicurezza a valle.

Finiscono fuori pista con la slittino sul Terminillo: recuperate in barella dal Soccorso Alpino