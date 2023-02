Terribile incidente sul GRA: auto a fuoco e un ferito grave, interviene l’elisoccorso

Ancora incidenti a Roma e ancora traffico paralizzato. Questa volta il sinistro, l’ennesimo di una lunga scia, è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. Per cause ancora da accertare un veicolo ha preso fuoco e il conducente dell’auto sembrerebbe essere in condizioni gravi, al punto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente GRA tra Trionfale e Casal Del Marmo oggi

L’incidente, per cause ancora tutte da accertare, è avvenuto tra Trionfale e Casal Del Marmo sul Grande Raccordo Anulare. Prima lo schianto, poi l’incendio. L’auto, infatti, è stata avvolta dalle fiamme e una persona, di cui al momento non conosciamo le generalità, è rimasta gravemente ferita.

L’intervento dell’eliambulanza

Per soccorrere la persona ferita in modo grave è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Al momento le carreggiate, per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso, sono state chiuse entrambe. L’incidente è avvenuto al km 5,400, in carreggiata esterna e al momento il traffico è paralizzato. Sul posto la Polizia Stradale, che dovrà accertare l’esatta dinamica, e gli uomini dell’Anas per il ripristino e la messa in sicurezza dell’area nel più breve tempo possibile.

Un incidente sulla Braccianese stamattina

Questa mattina, invece, un incidente si è registrato, poco dopo le 7, sulla Braccianese Nuova, direzione Bracciano, dopo la galleria venendo da Roma. Non è ancora chiara la dinamica, ma pare che a scontrarsi, stando anche alle foto che circolano sul web, siano state due auto. Due vetture che nel violento impatto hanno riportato danni evidenti nella parte anteriore. Non sarebbe, d’altra parte, la prima volta: quella strada è segnalata come pericolosa, tra poco illuminazione e velocità eccessive. A distanza di poche ore un altro incidente, questa volta sul GRA: una persona è rimasta gravemente ferita e ora è nelle mani dei medici.