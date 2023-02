Telelaser Lazio, i controlli contro l’alta velocità: ecco le postazioni dal 6 al 12 febbraio 2023, il calendario completo

Nuova settimana e nuovi controlli contro l’alta velocità con i Telelaser. Come sempre, anche ora che il mese di febbraio ha preso il via, la Polizia di Stato ha reso note le tratte della postazioni mobili di controllo della velocità. Si tratta, lo ricordiamo, di un modo per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, che potrebbero essere (e spesso lo sono) causa ogni anno di numerosi incidenti. Ecco, dunque, il calendario completo: con le date e le postazioni per la settimana che va dal 6 al 12 febbraio.

Telelaser Lazio da lunedì 6 a domenica 12 febbraio 2023

Anche questa settimana, come già detto, è stato diramato l’elenco dei controlli con il Telelaser sulle strade del Lazio. Ecco il calendario completo:

Martedì 08/02/2023 Strada Statale SS / 2 Cassia VT

Venerdì 11/02/2023 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Sabato 12/02/2023 Autostrada A / 24 RM

Incidenti (anche mortali) sulle strade del Lazio

Il nuovo anno ha preso il via da poco, ma sulle strade della Capitale (e non solo) si sono già registrati tanti, forse troppi, incidenti. E alcuni mortali. Non si può, infatti, non pensare alla strage di Fonte Nuova, alle porte di Roma: qui a fine gennaio, nella notte tra il 26 e il 27, cinque giovanissimi ragazzi, tutti tra i 17 e i 21 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Si trovavano a bordo dell’auto, una Fiat 500, quando forse a causa dell’alta velocità chi guidava ha perso il controllo del mezzo e quella vettura si è schiantata prima contro un palo della luce, poi contro un albero. E si è ribaltata più volte al centro della strada. A pochi giorni di distanza un altro incidente, questa volta a Fiano Romano, ma sempre giovani coinvolti: in via Tiberina, all’altezza del civico nr 117, un’auto con a bordo 5 ragazzi, tra i 16 e i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero. In questo caso, fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre i giovani dalle lamiere dell’auto. E i ragazzi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Roma. A questi incidenti se ne aggiungono altri: il rider travolto e ucciso a Piazza Re di Roma, i pedoni falciati dalle auto. Un nuovo anno iniziato da poco e già ‘macchiato’ di sangue. Restano importanti, quindi, i controlli contro l’alta velocità.