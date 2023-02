Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: domenica 26 febbraio temporali e nevicate

Allerta meteo. Anche la regione Lazio rientra tra i territori segnalati dalla Protezione Civile per il rischio meteorologico previsto nelle prossime ore della giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023. L’allerta meteo segnalata è di colore giallo, ecco di seguito il dettaglio di cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Neve in Italia, torna il gelo: le previsioni di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, le Regioni a rischio

Allerta meteo gialla: il dettaglio dalla Protezione Civile

Partiamo anzitutto col dire che l’allerta gialla prevista per oggi per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico, è stata diramata nelle seguenti regioni d’Italia: Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Umbria, Marche e Toscana. Per quanto riguarda il Lazio nello specifico, per le prossime ore della giornata di oggi, ci aspettano condizioni meteorologiche avverse, ovvero forti temporali e piogge violente sull’intera regione, come ha già abbiamo avuto modo di constatare almeno nelle primissime ore di questa mattina.

Roma e Lazio a rischio idrogeologico

Come si evince chiaramente dal prospetto diramato e presentato dalla protezione civile della regione Lazio, tutte le provincie sono interessate da criticità idrogeologica e idraulica, da Viterbo a Rieti: qui sono previste anche possibile nevicate improvvise, fino ai territori di Latina e Frosinone. Nella Capitale, intanto, sin dalle prime ore della mattinata, il cielo si presenta grigio, cupo e con piogge sparse. Ma quella di oggi sarà solamente la prima di una lunga serie di giornate uggiose che si susseguiranno anche nella prossima settimana.

Previsti temporali e nevicate, non solo nel Lazio

Come scrive il Dipartimento della Protezione Civile, poi, sono previste nevicate con quota neve in calo: fino ai 200-500 metri su Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Marche occidentali, dove le nevicate potranno registrarsi temporaneamente fino a quote di pianura specie al nord-ovest, con accumuli al suolo generalmente moderati e abbondanti a quote superiori. Poi, fino ai 400-600 metri anche su Toscana e Umbria, con accumuli al suolo da deboli a moderati e fino ai 600-800 metri su Abruzzo e Molise con accumuli al suolo da deboli a moderati.