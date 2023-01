Roma, maltempo: albero caduto all’Arco di Travertino (FOTO)

Roma. Dopo delle temperature decisamente miti ecco che gli effetti del maltempo e della pioggia che negli ultimi giorni sta interessando la Capitale non si fanno attendere. Strade allagate, viabilità in tilt ed alberi caduti, questi alcuni disagi che periodicamente si verificano in città con l’arrivo del maltempo e delle piogge. Proprio in merito di alberi caduti, l’ultimo episodio — in ordine di tempo — si è verificato nella zona Arco di Travertino.

Autostrada Roma-Fiumicino chiusa a causa di un albero caduto: traffico deviato

L’albero caduto per via del maltempo

Un albero di pioppo è caduto in zona Arco di Travertino, finendo dritto dritto su un’auto parcheggiata. I rami hanno poi invaso anche il vicino attraversamento pedonale e l’immagine è finita subito sull’iconica pagina Welcome to Favelas, scatenando diversi commenti da parte degli utenti: ‘Una classica giornata a Roma’, commenta uno alludendo alla frequenza con cui si verificano tali episodi. ‘Ora è diventato Arco di Pioppo’, scrive invece un altro che non lesina una certa dose di ironia rispetto all’accaduto. Fortunatamente la caduta dell’albero non ha causato feriti ma, senz’altro, molta amarezza nel proprietario della vettura. Come anticipato, non è però la prima volta che si verificano tali episodi.

La tragedia sfiorata sulla Colombo

Facendo un passo indietro, una tragedia sfiorata quella che lo scorso 16 dicembre si è verificata su una delle arterie stradali maggiormente trafficate della Capitale. Un albero è caduto su via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’Eur. Molta la paura e lo scompiglio tra gli automobilisti che hanno visto l’arbusto cedere in ‘diretta’ e cadere sull’asfalto. Nonostante le inevitabili ripercussioni sul traffico al fine di mettere l’area in sicurezza e rimuovere l’arbusto, fortunatamente l’albero non ha intercettato la traiettoria di nessun automobilista in transito in quel momento. Non ci sono stati, dunque, né danni né feriti ma lo spavento di chi era alla guida è stato forte.