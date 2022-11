Via Cristoforo Colombo, incidente nella notte: auto si ribalta, feriti due ragazzi

Ancora un incidente sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Ermanno Wolf Ferrari. Una una Peugeot 208, con a bordo un ragazzo e una ragazza entrambi di 22 anni, si è ribaltata questa notte intorno alle ore 3:30. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, sembra abbia coinvolto solo il veicolo condotto dal ragazzo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare per effettuare rilievi e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono poi intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato i due feriti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Al momento la Peugeot risulta l’unico veicolo coinvolto ma sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

I cantieri per limitare gli incidenti

In questo incrocio sono frequenti gli incidenti. Proprio per questo è stato inserito tra i 21 cantieri che partiranno, entro il 2025, per intervenire sulla sicurezza della Cristoforo Colombo. Ecco tutti gli incroci interessati: