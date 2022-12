Roma, crolla un albero sulla Cristoforo Colombo: traffico fermo e rallentamenti

Roma. Un albero è caduto sulla Cristoforo Colombo, altezza Eur, provocando diversi disagi sul traffico: al momento sono ancora in corso le operazioni per rimuovere l’arbusto e gli eventuali detriti lascati dal crollo, al fine di metter in sicurezza lo scorrimento veicolare.

Il maltempo a Roma e il pericolo degli alberi

Il maltempo di questi ultimi giorni sta iniziando a sortire i propri effetti, soprattutto sulla viabilità, uno dei temi da sempre caldi della Capitale: il traffico veicolare è il primo a pagarne le conseguenze quando le condizioni meteorologiche iniziano a peggiorare non soltanto le piogge torrenziali che hanno bombardato il territorio, con ripercussioni anche sulle strade, ma anche alberi caduti che, complice anche il vento, in alcune zone della città sono venuti giù, rovinando sulla carreggiata e provocando molti disagi. Per fortuna non sono stai segnalati feriti o vetture coinvolte, ma si capisce che il pericolo principale proviene proprio dalla possibilità che gli arbusti durante la caduta possano intercettare la traiettoria di qualche auto in transito, provocando molto più che un semplice disagio.

Cade un albero sulla Colombo: operazioni in corso

La maggior parte delle strade romane sono continuamente attraversate dal traffico e dal transito dei veicoli, alcune più di altre, perché sono delle arterie importanti che collegano diversi centri vitali della Capitale, come appunto la rinomata Cristoforo Colombo, il serpentone che da San Giovanni arriva all’Eur, costeggiata da numerose aziende, attività e, si da il caso, anche alberi. Proprio qui, nelle ultime ore, nei pressi dell’Eur, un albero è rovinato in strada provocando paura e scompiglio per gli automobilisti che hanno visto in diretta l’arbusto cedere all’improvviso e precipitare sull’asfalto. Per fortuna non sarebbero per il momento persone coinvolte. La strada è in via di messa in sicurezza, e su quel tratto potrebbe esserci qualche momentaneo rallentamento per le operazioni di rimozione detriti ancora in corso.

(Foto di Greta Mandolesi)