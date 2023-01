Maltempo, da Ostia a Fregene i balneari hanno paura: “Le mareggiate potrebbero causarci altri danni”

Sono ore di paura per i balneari presenti tra il territorio di Ostia e il quadrante del Comune di Fiumicino, che temono nuovi danni da migliaia di euro per le mareggiate generate dall’imminente maltempo che si abbatterà su Roma e tutto il territorio della Provincia capitolina. In tal senso, negli occhi di qualcuno è ancora vivo il ricordo, oltre che le spese, per la mareggiata di fine novembre 2022, con il mare che si portò letteralmente via strutture, cabine e distrusse tanti spazi degli stabilimenti balneari.

Il maltempo rilancia l’allarme mareggiate per gli stabilimenti balneari

E’ un tema discusso da anni, ovvero quello di una tutela per prevenire danni, durante le mareggiate romane, agli stabilimenti balneari situati sul Litorale Romano. Servirebbero dei lavori sulla costa, magari partendo dal posizionamento di frangionde per evitare che il mare si mangi la sabbia delle realtà imprenditoriali sul mare e ne distrugga i locali. Proposte però mai prese in considerazione dalla parte politica della Regione Lazio, che porta al risultato di migliaia d’euro di danni ai singoli stabilimenti dopo l’arrivo di ogni mareggiata.

Una situazione che potrebbe ripresentarsi anche domani, con l’inasprimento del maltempo sul territorio romano. Infatti, i meteorologi prevedono forti mareggiate, con onde anche di tre metri che si abbatteranno sul Litorale Romano. Una mareggiata violenta come quella avvenuta tra il 21 e 22 novembre, oltre che a metà dicembre, che addirittura quasi portò via la stazione verticale del bagnino al Curvone di Ostia Lido.

I territori che rischiano pesanti danni dalle mareggiate sono Ostia, Focene e Fregene. Proprio da questa famosa meta balneare laziale, gli imprenditori balneari lanciano un monito: “Siamo preoccupati in particolare per domani per via che la mareggiata sarà ancora più forte”. Per evitare danni, i balneari attendono da anni una barriera di circa 800 metri davanti la costa. Sul progetto c’è un cantiere aperto, che almeno per il Comune di Fiumicino, al momento è fermo tra la perplessità degli stessi balneari.

Foto: @La mia Ostia