Grandine sul Centro Storico di Roma, i turisti immortalano il fenomeno meteo. Era previsto che arrivasse il maltempo oggi pomeriggio sulla Capitale e così è stato. Non solo pioggia e vento freddo, ma anche grandine che è scesa sulle strade capitoline. Tra le zone colpite, in maniera sorprendente, anche via Veneto, via Cola di Rienzo e alcuni tratti del Lungotevere. L’inaspettata grandinata, si è rivelata intensa e ha colto i turisti intorno alle 5.30 di questo pomeriggio.

La grande sul Centro Storico di Roma

Sono numerosi i turisti rimasti entusiasti da questo spettacolo meteorologico, che per quanto fastidioso, probabilmente hanno definito “unico” e non presente nel loro Paese. Hanno voluto immortalare la scena, pur cercando riparo sotto una tettoia o all’interno di un bar capitolino, considerato come i granelli di grandine battevano forte sul manto stradale e soprattutto le teste delle persone. Nel giro di pochi minuti, le strade di Roma si sono magicamente imbiancante, con qualche turista che ha pensato addirittura come ciò fosse “un’improvvisa nevicata”.

Lo spettacolo potrebbe proseguire anche domani mattina, dove sono attesi nuovi rovesci nella zona di Roma e soprattutto sul territorio della Regione Lazio. Proprio l’Ente regionale, questa mattina ha emesso un bollettino intorno alle ore 9, dove lanciava l’allarme meteo in tutta la zona regionale. Un pronostico giusto, considerato come realmente la pioggia non si è fatta attendere a Roma. Le previsioni davano potenti rovesci lungo le sponde del Tevere, con tale scenario che si è rivelato fondato nel mezzo del pomeriggio di oggi. Alla grandine che era totalmente inaspettata, le previsioni meno rosee attendevano anche allagamenti di forte portata nel territorio romano. Si è registrata grandine, inoltre, anche nella zona dei Castelli Romani. Intorno alle 16.30, una potente grandinata ha toccato il territorio di Albano Laziale. Grandine che, tra la sorpresa dei residenti, ha reso difficile la circolazione con le automobili.