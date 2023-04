Previsioni meteo in Italia, aprile 2023 instabile: ancora freddo e neve, ecco dove e quando

Previsioni meteo in Italia ad Aprile 2023. Tempo instabile, ancora freddo e neve: queste le particolarità che ci attenderanno nel mese di Aprile in Italia. I proverbi sul meteo infatti non mentono mai. Questo mese porterà giornate fresche, addirittura molto fredde, alternate al primo sole estivo.

Previsioni meteo in Italia: come sarà il tempo ad Aprile?

Anche se a causa del Riscaldamento Globale il meteo degli ultimi anni è stato sempre abbastanza caldo, quest’anno sarà meno probabile un’ondata di calore già da aprile. Infatti, si prevedono giornate fredde: oggi, 12 aprile, ci saranno 27°C in Sardegna, domani 28°C in Sicilia, poi arriverà la neve sulle Alpi e sugli Appennini fino ai 500-800 metri di quota.

Temperature sotto la media da venerdì fino al 20 aprile. Insomma niente estate e niente caldo. Inoltre, sono previsti due cicloni in arrivo, uno già da questa sera 12 aprile 2023 ad iniziare dal Nord Ovest e uno nel weekend. Precipitazioni previste nel Nord Est e nel Centro Sud; nel Nord-Ovest continua la siccità nonostante sia prevista pioggia da oggi a domenica.

Pioggia, precipitazioni e cicloni in arrivo: ecco dove

Per quanto riguarda la pioggia, oggi sono previste precipitazioni moderate tra Piemonte, Lombardia e Liguria con intensificazione in tarda serata ed estensione verso Est ed Alta Toscana. Domani aumenta il maltempo con precipitazioni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni sparsi anche sul Centro. Schiarite e caldo anomalo al Sud e in particolare in Sicilia.

Nel weekend arriverà il secondo ciclone dopo una fase di sole alternato a veloci e brevi rovesci di pioggia. Si prevede che questo maltempo dal Nord Atlantico porti altre piogge sempre sulle stesse zone, saltando invece il Nord-Ovest, dove il rischio di siccità è sempre più alto.