Previsioni meteo in Italia, ancora pioggia nel weekend (15-16 aprile): ecco dove e le Regioni a rischio

In genere il mese più imprevedibile dal punto di vista meteorologico è da sempre marzo, ma quest’anno a riservare grandi sorprese sembra essere aprile. E nonostante, nei giorni scorsi, si siano presentate diverse perturbazioni che hanno portato abbondanti piogge, grandinate e anche neve a quote piuttosto basse, le sorprese di aprile non sembrano proprio essere finite.

In arrivo altre perturbazioni che colpiranno soprattutto centro- sud

Sono in arrivo, infatti, altre perturbazioni che interesseranno in particolare le regioni centrali e meridionali. Già da domani, mercoledì 12 aprile, è previsto un cambio delle condizioni meteo con l’attivo di una perturbazione atlantica che porterà dapprima un intensificarsi delle nuvole fino a temporali. Maltempo che arriverà nel Centro Italia nella giornata di giovedì, interessando anche la Toscana, le Marche, l’Umbria e il Lazio.

Il prossimo fine settimana sono previste abbondanti piogge e grandine

Nel prossimo fine settimana è attesa un’altra perturbazione: abbondanti piogge con grandine nelle zone del centro sud della Penisola. Come se non bastasse, anche la neve tornerà sulle Alpi, ma raggiungerà anche quote più basse arrivando a imbiancare anche le colline. Le temperature saranno, pertanto, in calo con massime che si aggireranno tra gli 11 e i 16 gradi.

Domani, mercoledì 12 aprile, cielo coperto a nord con piogge, al centro, invece, continuerà a esserci un clima mite con qualche nube, mentre al sud e nulle isole maggiori ci sarà prevalentemente sole. Giovedì 13 aprile, pioggia al nord e instabilità al centro con un cielo nuvoloso a sud. Venerdì 14 aprile il territorio italiano sarà caratterizzato da sole, ma dal giorno dopo, sabato 15 aprile, è prevista un’altra perturbazione. Ma per conoscere nel dettaglio quali sono le condizioni meteo che ci riserva il prossimo fine settimana, bisogna aspettare ancora qualche giorno, quando gli esperti avranno un quadro più chiaro, seppure al momento è annunciata un’altra ondata di maltempo.