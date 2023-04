Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 8 aprile 2023: torna la pioggia, ecco dove

Primavera? Solo su carta perché in realtà in questi ultimi giorni le temperature in Italia, e inevitabilmente anche nel Lazio, sono in calo. Tra pioggia, addirittura neve e freddo. Con la speranza di molti che qualcosa a Pasqua, o almeno a Pasquetta, cambi per approfittare di queste giornate di festa e rilassarsi. Magari al sole, anche se molti esperti parlano di tempo instabile, tra acquazzoni e schiarite. Una certezza, però, c’è: domani sulla Regione Lazio è prevista un’allerta meteo e ci toccherà riaprire gli ombrelli.

Meteo Pasquetta 2023 in Italia, che tempo farà a Roma e nel Lazio il 10 aprile: le previsioni

Pioggia a Roma e nel Lazio sabato 8 aprile 2023

Come si legge sul bollettino diramato poco fa dalla Protezione Civile della Regione Lazio, nella giornata di sabato 8 aprile sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da qui, quindi, tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, il Centro Funzionale Regionale ha deciso di diramare l’allerta meteo. Dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore.

Le zone a rischio

Per la giornata di sabato 8 aprile, quindi, è allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il Lazio, nessuna zona è esclusa. Stando alle previsioni, infatti, pioverà sulle zone dei Bacini costieri nord, quelli del Medio Tevere e sull’appennino di Rieti. Maltempo anche a Roma, nelle zone dell’Aniene, sui bacini costieri Sud e quelli del Liri.

Che tempo fa sabato 8 aprile a Roma

Domani a Roma pioverà dalle 5 di mattina alle 20 e le temperature, stando alle previsioni, oscilleranno tra i 7 e i 13°C. A Pasqua, invece, il tempo sarà instabile, parzialmente nuvoloso. Clima perfetto, almeno per ora, a Pasquetta con il cielo che torna sereno e con le temperature che sfioreranno i 20°C. O almeno ce lo auguriamo!