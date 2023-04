Meteo Pasquetta 2023 in Italia, che tempo farà a Roma e nel Lazio il 10 aprile: le previsioni

Le feste sono in arrivo e manca davvero poco a Pasqua e Pasquetta, un momento di gioia in cui amici e parenti si ritrovano per mangiare insieme e festeggiare. Moltissimi organizzano pin-nic e gite fuori porta, ma prima di farlo è bene consultare il meteo: che tempo farà a Pasquetta in Italia e a Roma? Ecco tutte le previsioni, soprattutto perché la domanda si rincorre da giorni.

Meteo Pasquetta 2023 in Italia

In Italia la giornata di Pasquetta avrà un clima molto diverso in base alle regioni, ma anche nel corso della giornata, la situazione potrebbe subire dei bruschi sbalzi. Perché? Il paese si trova tra l’alta e la bassa pressione: ci sono i venti freddi che continuano ad arrivare dai paesi scandinavi e incontrano l’aria calda e primaverile che inizia ad esserci in tutta Italia, ma soprattutto nelle zone meridionali. Lunedì di pasquetta sarà tendenzialmente sereno al mattino, con un ampio sole e temperature alte. Tuttavia, su tutto lo stivale, si dispiegheranno temporali passeggeri, ma intensi. Soprattutto al centro-sud e nelle regioni tirreniche.

Che tempo farà a Roma il 10 aprile?

In tutto il Lazio il tempo sarà variabile nelle giornate di pasqua e pasquetta, con possibili piogge sparse, ma tendenzialmente soleggiato. Le temperature a Roma e in tutta la regione si aggireranno tra i 12 e i 18 gradi. Le turbolenza non mancheranno e per chi deciderà di fare una gita fuori porta, è bene ricordarsi di portare l’ombrello! Tuttavia, manca ancora qualche giorno e le previsioni potrebbero subire dei mutamenti.

Le previsioni

Le previsioni meteorologiche in Italia per Pasqua e Pasquetta prevedono una situazione instabile, ma in questi giorni lo stivale sarà tendenzialmente soleggiato, con qualche rovescio soprattutto all’estremo sud. Non solo, è prevista la formazione di un ciclone sul mar Ligure che potrebbe portare nuove piogge nelle regioni della Toscana e dell’Umbria. Nei prossimi giorni al mattino presto le temperature saranno più basse, con albe fredde e mattine soleggiate. I temporali sono previsti nel pomeriggio e in tarda serata, questo è dovuto ai venti e alle pressioni diverse che attraverseranno l’Italia.