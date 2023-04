Musei aperti a Pasqua e a Pasquetta 2023 a Roma: ecco quali sono

Non solo gite fuoriporta in occasione delle festività di Pasqua, perché per il 9 e 10 aprile, Roma Turismo per promuovere la cultura e agevolare i romani, ma anche i tanti turisti che sceglieranno di trascorrere le feste nella Capitale ha previsto l’apertura dei musei. Ecco quali saranno quelli aperti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis , Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo delle Mura, Museo di Casal de’Pazzi, Villa di Massenzio, Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Galleria d’Arte Moderna, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Museo Civico di Zoologia.

I Parchi archeologici aperti

Anche il parco archeologico del Colosseo e Foro Romano e Palatino saranno aperti Pasqua e Pasquetta; oltre all’Area archeologica di Ostia antica, Castello di Giulio II, Porti Imperiali di Claudio e di Traiano, Museo delle Navi e la Necropoli di Porto: aperti Pasqua e Pasquetta. Resteranno chiusi martedì 11 aprile: Porti Imperiali di Claudio e Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto. Il Museo Ostiense è temporaneamente chiuso.

Aperti il 9 e il 10 aprile anche: il Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani, la Chiesa di San Nicola, il Complesso di Capo di Bove, Villa dei Quintili – Santa Maria Nova, il Parco delle Tombe della via Latina, l’Antiquarium di Lucrezia Romana. Aperti anche: Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps. Mentre Crypta Balbi è temporaneamente chiuso.

Gallerie aperte a Pasqua e Pasquetta

Tra le gallerie aperte a Pasqua e Pasquetta, ma chiuse martedì 11 aprile: Galleria Corsini, Palazzo Barberini, Galleria Spada, Galleria Doria Pamphilj, Galleria Borghese, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, MACRO, Mattatoio, Terme di Caracalla, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, VIVE (Vittoriano e Giardino Grande di Palazzo Venezia, Terrazza Panoramica del Vittoriano, Museo Centrale del Risorgimento e al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia), Museo Hendrik Christian Andersen, Museo Boncompagni Ludovisi, Museo Nazionale degli strumenti Musicali, MUCIV – Museo delle Civiltà e Pantheon.

Ville aperte domenica 9 aprile e lunedì 10

I Musei Vaticani resteranno chiusi. Mentre resteranno aperte: MAXXI, Museo Ebraico di Roma aperto Pasqua e Pasquetta, Palazzo Merulana aperto a Pasqua chiuso a Pasquetta, Villa Adriana aperto sia Pasqua sia a Pasquetta, come Villa d’Este, il Santuraio Ercole Vincitore, Villa Farnesina. L’Orto botanico sarà aperto sia il 9 sia il 10 aprile e anche il Giardino di Ninfa resterà aperto e i Giardini della Landriana.