Cosa fare a Pasquetta 2023 nel Lazio: eventi e borghi da visitare il 10 aprile

Cosa potremmo fare a Pasquetta nel territorio del Lazio? Ecco quali eventi possiamo vedere e quali borghi possiamo visitare nella giornata di lunedì 10 Aprile. Per il Lunedì dell’Angelo, possiamo pensare a organizzare una bellissima gita fuori porta nelle varie zone che compongono la nostra Regione. Luoghi dove, se uno ha la possibilità con il lavoro, potrebbe fare una mini-vacanza insieme alla sua famiglia, facendo una duo giorni composta da Pasquetta e Pasqua.

Dove andare a Pasquetta in giro per il Lazio

Per i cittadini, al pari dei turisti, ci sono varie opportunità nella nostra Regione. La visita di borghi medievali, parchi naturali, castelli, siti archeologici o addirittura luoghi di culto. Tra le più ambite dalle persone, rimangono comunque le località di mare. Seguono poi le zone di collina e montagna, più adatte alle “abbuffate di Pasquetta ma che garantiscono un maggiore relax per le persone interessate. Tra i posti consigliati, a sorpresa per quest’anno, emerge la località di Frosinone.

In tal senso, il territorio garantisce anzitutto tranquillità. Poi, esplorandolo bene, possiamo trovare anche un’ottima cucina, magari visitando le montagne della Ciociaria e del resto della provincia come i Monti Simbruini, i Monti Ernici, i Monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, i Monti Lepini e i Monti Aurunci. All’appello non può mancare Latina, capace di garantire con la sua Provincia delle ottime giornate al mare. Non solo Gaeta e la zona del Circeo, ma località come Minturno, Formia o la stessa Terracina possono offrire delle ottime passeggiate sul lungomare, con pranzi pasquali a base di pesce in ristoranti sul mare. Si possono effettuare anche delle escursioni nei parchi naturali, allontanandosi dalla costa per visitare i Monti Lepini, i Monti Aurunci, tutelati oggi da un’importate area protetta vissuta da una moltitudine di specie animali, i Monti Ausoni, e il blasonatissimo e visitatissimo Parco Nazionale del Circeo.