Vacanze di Pasqua 2023: ecco a che ora mettersi in viaggio per evitare il traffico, le info utili. Si avvicina il periodo pasquale e torna voglia di viaggiare in giro per l’Italia. Quali sono, quindi, le migliori mete italiane da raggiungere in Italia? Le Autostrade nei giorni di Pasqua e Pasquetta saranno più libere, considerato come i mezzi pesanti non potranno viaggiare su queste arterie stradali in giro per la Penisola. Allora, secondo voi quale sarà l’ora migliore per mettersi in viaggio?

Preparandoci alle vacanze di Pasqua

In vista della Pasqua, più di qualche persone approfitterà di quei giorni per una gita fuori porta oppure un bel viaggio. Sicuramente, le tappe del viaggio saranno dettato dallo stop ai mezzi pesanti sulle Autostrade, che renderanno più fruibile il viaggio e soprattutto garantiranno strade più libere. Il blocco ai tir, per il calendario di Aprile 2023, avverrà:

Venerdì 7 aprile dalle 14 alle 22

Sabato 8 aprile dalle 09 alle 16

Domenica 9 aprile (Pasqua) dalle 09 alle 22

Lunedì 10 aprile (Pasquetta) dalle 09 alle 22

Martedì 11 aprile dalle 09 alle 14

Date che favoriscono la possibilità di viaggi familiari, considerato come tali giorni coincidono con la chiusura delle scuole, delle fabbriche e diversi uffici. Il fatto di non trovare i tir per strada, equivale a trovare strade più veloci da attraversare e soprattutto tempi di viaggio drasticamente ridotti. Condizioni che, nel pratico, permetterà anche di scegliere un orario migliore per partire per le vostre vacanze nel periodo pasquale.

Le feste di Aprile

Aprile sarà ricco di festività, all’interno di questo 2023. In tal senso, si potrà puntare a fare numerose gite fuori porta nel periodo delle Feste e soprattutto durante i fine settimana. Il primo periodo che può essere utilizzato, sono i tre giorni tra il Sabato Santo e la Pasquetta, che potrebbe garantire una pausa di relax e totale riposo nei vostri posti preferiti che volete visitare.