Pasqua 2023 e vacanze scolastiche: fino a quando si va a scuola, il calendario completo Regione per Regione

A breve iniziano le vacanze di Pasqua per gli studenti. Ma le date del calendario scolastico che prevedono la sospensione delle lezioni, solitamente, cambiano da regione a regione. Quest’anno le festività pasquali cadono ad aprile, domenica 9 aprile è Pasqua e lunedì 10 aprile Pasquetta. Cosa prevede il calendario scolastico? Quali sono le date delle vacanze?

Quando sono previste le vacanze di Pasqua?

In questa occasione sembra proprio che tutte le regioni siano d’accordo, le festività iniziano giovedì 6 aprile e terminano martedì 11 aprile. Unica che non si è uniformata alle altre è il Veneto che ha annunciato la sospensione delle attività didattiche dal 6 all’8, anche se il giorno seguente è domenica di Pasqua il lunedì successivo è Pasquetta, un’altra festività insomma.

Le altre festività e ponti fino alla fine dell’anno scolastico

Ma le scuole vanno sempre più verso un alleggerimento degli impegni perché dopo Pasqua c’è il 25 aprile che quest’anno cade di martedì e molte regioni hanno già previsto un lungo ponte. Alcune come: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli VG, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; non si sono ancora pronunciate in merito ad un eventuale ponte che coinvolga i plessi scolastici, ma non è escluso, data l’autonomia scolastica, che siano direttamente le scuole a decidere in merito.

Per non parlare poi del 1 maggio che capita proprio di lunedì e, quindi, risulterà alquanto improbabile che gli istituti scolastici non sospendano le lezioni per far tornare i ragazzi in classe direttamente martedì 2 maggio. A seguire ci sarà il ponte di sabato 3 giugno. A quel punto le scuole sono in dirittura d’arrivo, visto che la fine è annunciata per il 10 giugno prossimo. A quel punto si darà spazio alle vacanze estive. Quasi tre mesi di break per gli studenti che dovrebbero, poi, tornare in classe il 15 settembre prossimo. Ma anche su quest’ultimo punto dovremo vedere cosa stabilirà ogni regione…