Maltempo a Pasqua 2023, che tempo farà a Roma e nel Lazio: le previsioni di domenica 9 aprile

Come sarà il tempo a Pasqua? Dopo delle temperature decisamente primaverili e delle ampie schiarite, ecco che torna a fare capolino una piccola parentesi invernale. Correnti fredde e condizioni meteo instabili insisteranno sulla Penisola, con l’alternarsi di fasi soleggiate e di momenti nuvolosi. Attese nuvole e piogge già da oggi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, maltempo che nei giorni successivi si estenderà poi nelle regioni del Sud e del Nordovest. Inoltre, a cause del calo delle temperature, non mancheranno nevicate su Alpi e Appennino.

Neve nel Lazio a Pasqua e Pasquetta 2023? Le previsioni meteo per domenica 9 e lunedì 10 aprile

Che tempo ci sarà a Pasqua?

Dopo una parentesi di bel tempo ed un assaggio di primavera con temperature decisamente gradevoli ed ampie schiarite, un cosiddetto colpo di coda dell’inverno sta per fare ritorno sulla Penisola. Per via di correnti fredde e condizioni meteo instabili, nel corso dei prossimi giorni vedremo l’alternarsi di fasi soleggiate e di momenti piovosi e nuvolosi. Anche le temperature conosceranno un brusco calo, scendendo sotto i valori della media stagionale. Alla luce di ciò, cosa dovremo aspettarci dal punto di vista del meteo per le giornate di Pasqua e Pasquetta? Attualmente, le tendenze per il prossimo 9 e 10 aprile restano incerte. Tuttavia, lo scenario maggiormente probabile sembra essere quello caratterizzato da una certa instabilità soprattutto nelle zone del Centro Sud a causa di una perturbazione in transito sulla Penisola.

Le previsioni per domani

Accantonando un attimo il pensiero della Pasqua, che tempo ci sarà invece domani, giovedì 6 aprile? Prevista per la giornata di domani un’alternanza di sole e nuvole su Abbruzzo, Molise e le regioni a Sud della Penisola. Inoltre, piogge isolate in Puglia, Sicilia e Calabria con nevicate oltre i 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia, invece, il tempo sarà in prevalenza bello. Temperature massime in leggero rialzo nelle regioni di Nord-Est e nelle regioni del Centro. Ancora, le regioni del Sud saranno particolarmente ventose per la presenza del Maestrale.