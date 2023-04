Uova di Pasqua Kinder 2023: ecco tutte le sorprese e quanto costano

Quale simbolo per eccellenza della Pasqua se non le uova? In commercio ce ne sono davvero tantissime e, come ogni anno, il conosciuto brand Kinder ne propone diverse sia per peso sia per tipologia di sorpresa. Le uova di cioccolato mettono davvero d’accordo tutti, se poi alla bontà della nota casa dolciaria Kinder si aggiunge anche la curiosità della sorpresa il successo è garantito. Vediamo ora quali soprese sono contenute nelle varie tipologie di uova Kinder in commercio.

Formati e sorprese delle uova di pasqua Kinder

Iniziamo col dire che i formati disponibili delle uova di Pasqua Kinder sono tre: da 150, 220 e 320 grammi, ai quali fanno capo specifiche sorprese dedicate ai cartoni animati, film e serie tv del momento. Il più piccolo dei formati targato Kinder è quello GranSorpresa che ha un peso pari a 150 grammi ed un prezzo consigliato al pubblico di 11.99 euro. Per quel che riguarda la sorpresa al suo interno troviamo statuette di personaggi appartenenti al mondo Disney, supereroi ed alcuni cartoni animati. A corredo delle statuette anche un set di adesivi a tema. Ecco le sorprese che è possibile trovare in questo uovo:

Disney Princesses (Vaiana, Mulan, Tiana, Rapunzel)

(Vaiana, Mulan, Tiana, Rapunzel) Winx (Bloom, Flora, Stella)

(Bloom, Flora, Stella) Justice League DC Comics (Flash, Batman, Superman Aquaman)

(Flash, Batman, Superman Aquaman) Jurassic World (tirannosauro, pteranodonte, brachiosauro)

(tirannosauro, pteranodonte, brachiosauro) Bing (Bing, Sula).

GranSorpresa Maxi

Veniamo adesso al formato medio dell’uovo di Pasqua Kinder che pesa 220 grammi e costa 14,99 euro. In questo caso, fra le sorprese è possibile trovare i protagonisti di film e serie tv molto note ed amate tra gli adolescenti nonché statuette accessoriate della famosa Barbie. Ecco nel dettaglio le sorprese dell’uovo da 220 grammi della Kinder:

Avatar (Neytiri, Jake Sully, Ikran)

(Neytiri, Jake Sully, Ikran) Supereroi Marvel (Iron Man, Hulk, Captain America, Thor)

(Iron Man, Hulk, Captain America, Thor) Star Wars “The Mandalorian” (Yoda, Boba Fett, Mandalorian)

(Yoda, Boba Fett, Mandalorian) Barbie

Stranger Things, l’uovo in questo caso è contraddistino dall’etichetta Teen.

GranSorpresa Gigante

L’ultimo formato kinder disponibile in commercio è il GranSorpresa da 320 grammi che costa 19.99 euro e al suo interno ha le seguenti tipologie di sorprese: Frozen con i personaggi di Elsa con Olaf, Elsa sul piedistallo a forma di cristallo di neve, Anna con diadema e Spiderman, con i personaggi di Spiderman appeso alla ragnatela, Spiderman con Venom, Spiderman con Rhino).