Pasqua, come preparare a casa il casatiello: le ricette veloci e semplici

Oggi vi spieghiamo come preparare il casatiello, il principe delle pietanze pasquali. Nella tradizione napoletana, questo impasto di pane, formaggio, salumi e uovo, si accompagna nella colazione della giornata pasquale, magari mangiandolo insieme alle caratteristiche uova pasquali al cioccolato, il caffè e latte e magari delle uova al tegamino con vari salumi come salsiccia e prosciutto crudo, con questi prodotti che renderanno più americana la nostra colazione partenopea,

La ricetta del casatiello

Parente alla lontana della torta pasquina ligure, è un piatto popolare e abbondante allo stesso tempo. Come vi abbiamo detto, al suo interno contiene tanti ingredienti, che lo rendono un piatto delle particolari occasioni grazie alla presenza delle salsicce di qualità e un particolare impasto che va tenuto a riposo tante ore. Infatti, il dolce dedicato al San Gennaro, potremmo definirlo una torta salata. L’impasto deve lievitare tantissimo, con i fornai napoletani che consigliano una lievitazione tra le 12 e le 16 ore.

Anche per dargli la forma, servono gli storici contenitori napoletani a forma di ciambella. Sulla superficie, poi, non possono mancare le uova sode. Ne bastano due o tre, che poi si vanno a legare con le trame a croce dell’impasto. Come sappiamo, all’interno del casatiello napoletano non può mancare lo strutto. Poi, inseriti questi ingredienti, si abbonda di salumi. La salsiccia casareccia, il salame a tocchetti, i ciccioli e soprattutto la varietà di formaggi da inserire all’interno. Per il formaggio, si varia a seconda dei gusti di chi lo cucina. Meglio un formaggio compatto, come potrebbe l’Emmental o il Galbani. Si crea il dolce perfetto per tutto l’anno, anche se principalmente viene prodotto sotto Pasqua. Per la sua bontà, viene consumato tutto nella giornata pasquale, senza che tale piatto veda la luce nella giornata di Pasquetta. A Sant’Arpino, nel mese di giugno organizzano anche la Sagra dedicata al Casatiello.