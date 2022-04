Menù di Pasqua: cosa mangiare? Ricette semplici e gustose dall’antipasto al dolce

Menù di Pasqua, finalmente è arrivato il momento in cui dobbiamo pensare a come deliziare i nostri amici e familiari che condivideranno con noi la bellissima giornata di Pasqua. Per chi ancora non ha le idee chiare su cosa fare, chi lavora e non ha tempo per organizzarsi in settimana o chi semplicemente vuole sperimentare cose nuove, ecco una lista di idee ricette veloci e facili per tutti i gusti!

Ricette per Pasqua, l’antipasto

Uno dei simboli ricorrenti della Pasqua sono sicuramente le uova e per questo non potranno sicuramente mancare. Per un antipasto veloce e facile potrebbero essere un’ottima idea le uova sode alla greca. In alcune parti della Toscana è abitudine decorarle con colori diversi facendoci qualche disegno e mettendole al centro della tavola o accanto ai piatti degli ospiti, i bambini impazziranno.

Altrimenti una ricetta tipica è la “torta pasqualina“, una torta salata della Liguria che può andare benissimo anche a Pasquetta. Non dimentichiamoci poi il rustico napoletano della tradizione pasquale: il casatiello.

Fonte: newscucina

Non dimentichiamoci le verdure

Le uova sono importanti e sicuramente in un pranzo pasquale devono esserci ma non sottovalutiamo le verdure. Nella torta pasqualina infatti gli spinaci sono l’ingrediente essenziale. Un consiglio: i prodotti del periodo sono i carciofi e gli asparagi e farli fritti sarebbe il top!

I primi piatti perfetti per il menù

Data l’importanza della portata principale di Pasqua, l’agnello, che viene servita come secondo, i primi piatti consigliati saranno un po’ più leggeri. Abbiamo detto che i carciofi o gli asparagi sono le verdure di stagione quindi perché no fare un bel risotto?

Sono fantastiche anche le crespelle con le zucchine e la crescenza che con un po’ di besciamella e salsa di pomodoro faranno sognare i vostri parenti.

Fonte: giallozafferano

Il piatto principale: l’agnello

Da tradizione a tradizione una cosa è più o meno uguale per tutti: a Pasqua si mangia l’agnello. Questo è dovuto in particolare per il legame con la tradizione religiosa ebraica e cristiana.

L’agnello al forno è un classico ma se volete sbizzarrivi, è molto particolare farlo con le albicocche oppure condire le costolette con i pistacchi e la fonduta di gorgonzola. Se come contorno ci mettete delle belle patate croccanti, avete vinto!

Leggi anche: Meteo a Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia: che tempo farà domenica 17 e lunedì 18 aprile in Italia

Finalmente il dolce

Tra tutti i dolci che possiamo consigliarvi sicuramente le uova di Pasqua e la colomba pasquale non possono mancare. Ma avete mai pensato a realizzare la colomba in casa? Potrebbe essere un’ottima idea se a casa avete il Bimby.

A Napoli invece il dolce fondamentale sarà la pastiera ripiena di ricotta e grano che fa leccare i baffi!

Fonte: cookingdoo