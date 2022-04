Meteo a Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia: che tempo farà domenica 17 e lunedì 18 aprile in Italia

La Pasqua si avvicina quello sì, ma la primavera sembra ancora lontana. Dopo le nevicate ‘anomale’ e la città di Roma imbiancata, con i romani che sabato 2 aprile si sono risvegliati sotto un manto di grupel, ora tutte le attenzioni degli italiani sono rivolte al meteo del prossimo weekend, che si preannuncia lungo. E con un lunedì, che almeno una volta, avrà un ‘sapore’ diverso perché l’inizio della settimana è festivo e molti potranno godersi la giornata in relax oppure organizzare una gita fuori porta. Ma come sarà il meteo? Se lo domandano in tanti. Le temperature si alzeranno o bisognerà ancora coprirsi?

Le previsioni di Meteo 3B per giovedì 14 e venerdì 15 aprile

Come ha spiegato Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo a Money.it, i ‘giorni di avvicinamento alla Pasqua saranno caratterizzati da una zona di alta pressione, con un tempo nel complesso bello su tutta Italia. Saranno presenti solo delle velature di passaggio, nuvole alte’. Nuvolosità che giovedì 14 e venerdì 15 sarà ancora più compatta al centro sud.

“Le nuvole – ha spiegato – saranno piene di sabbia che arriva dal Sahara, per questa ragione il cielo avrà un colone giallognolo. Fino a venerdì le temperature resteranno miti, con le massime oltre i 20 gradi. In alcune zone si toccheranno perfino i 25 gradi. Al centro sud il vento da sud est si farà sentire ancora. Ma con il rialzo delle temperature non sarà fastidioso”.

Il meteo del weekend di Pasqua

Ma veniamo alle previsioni meteo del weekend di festa. “Arrivano correnti da nord est sull’Italia – ha spiegato Corazzon – che generano un’aria freddina tra sabato, domenica e lunedì. Nel fine settimana è previsto un calo delle temperature di 4-5 gradi. Il clima rimarrà comunque accettabile, con le massime sui 18-20 gradi. Al centro sud, il vento che stavolta arriva da nord est accentuerà il calo delle temperature. Serviranno felpa e giubbino, ci sarà un’aria frizzantina”.

Dove pioverà?

Pasqua bagnata, pasqua fortunata? Forse non proprio così perché sicuramente in tanti hanno già organizzato scampagnate o gite fuori porta, soprattutto nella giornata di Lunedì dell’Angelo. Eppure, gli acquazzoni non mancheranno, soprattutto “sul medio Adriatico (Marche, Abruzzo, Molise) e sud” – ha spiegato il meteorologo. “Nel resto d’Italia la Pasqua sarà bella. Pasquetta bello dappertutto, anche se il vento lambirà ancora il centro sud. Anche a Pasquetta una felpa è consigliata”. Insomma, non è ancora tempo di stravolgere l’armadio e di indossare capi leggeri!