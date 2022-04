Neve a Roma, clamoroso bianco risveglio per la Capitale: ecco tutte le foto

Incredibile ma vero. Roma si risveglia sotto la neve oggi 2 aprile 2022. Strade imbiancate soprattutto nel quadrante a sud ma anche sul GRA. Meteo Lazio fa sapere quanto segue: «Al momento siamo all’apice dell’ingresso di aria fredda in quota con rovesci di cd “graupel“ (precipitazioni solide o “neve tonda“) su tutto il territorio regionale. Questa (video in basso) la situazione alla diramazione sud del Grande Raccordo Anulare dove un forte rovescio ha imbiancato totalmente il manto stradale. Si raccomanda assoluta prudenza alla guida!».

Le segnalazioni dai quartieri della Capitale

Imbiancata dal graupel anche la Romanina sempre nei dintorni orientali della Capitale. Altre segnalazioni giungono dalla zona di Grotte Celoni. Temporale anche sui quartieri est della Capitale, accompagnati anche qui da neve tonda.

Torre Gaia (Foto dalla pagina FB Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma)

Cos’è il graupel e perché non è grandine

La cosiddetta neve tonda “si forma quando il fiocco di neve viene in contatto con altre gocce sopraffuse nel corso della caduta“, spiegano gli esperti del portale Meteo della Regione Lazio. “E’ costituito da piccoli cristalli di ghiaccio, tende a disgregarsi ed è morbida al tatto a differenza della grandina“. Quest’ultima inoltre “ha dimensioni maggiori ai 5mm ed è formata da granelli di ghiaccio trasparente. Può assumere forme rotondeggianti oppure irregolari”.

Neve nel Lazio oggi 2 aprile 2022

Nevicate si registrano in varie località della Regione. «Rovescio con accumuli al suolo ad esempio nel comune di Genazzano (RM) a 375 m s.l.m. ai piedi dei Prenestini con temperature in calo e prossime ai 3°C dalle ore 07:30. Temporali stanno attraversando l’Agro Romano proprio in questi istanti spingendosi in direzione della Valle dell’Aniene e saranno possibili inoltre delle grandinate», lo rende noto Meteo Lazio in un altro aggiornamento.

Foto: Meteo Lazio

Foto Reporter Montesacro