Meteo Pasqua e Pasquetta, le previsioni per la Settimana Santa

Meteo. Da oggi inizia ufficialmente la settimana Santa che ci condurrà direttamente alla giornata di domenica, quando ci sarà una delle ricorrenze più care la mondo cristiano, anche a quello laico e profano: La Santa Pasqua. Si, perché non ci saranno soltanto funzioni religiose e cerimonie, ma anche feste, banchetti, scampagnate ed escursioni. Vediamo come si metterà il tempo in questi giorni che precedono Pasqua e Pasquetta per prepararci al meglio.

Previsioni per la settimana Santa: cosa ci aspetta

La settimana promette bene. Inizia con con cielo sereno e temperature in aumento in modo omogeneo in quasi tutto il Paese. Dopo il grande colpo di coda dell’inverno che ha interessato l’Italia nel weekend, il meteo ora cambia nuovamente e in modo alquanto netto. L’inizio della settimana che ci porterà a Pasqua tornerà sul bacino del Mediterraneo l’anticiclone africano. Il suo ritorno sarà causato inevitabilmente dall’approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l’Algeria.

Sole, cielo sereno e temperature in rialzo

Ritornando l’anticiclone, poi, l’atmosfera sull’Italia si stabilizzerà completamente. La situazione rimarrà pressoché immutata almeno fino a martedì 12 aprile, con cielo sereno quasi ovunque. A partire da mercoledì 13, invece, comincerà a farsi sentire l’influenza del vortice africano. Arriveranno i venti di Scirocco via via più moderati (anche forti in Sardegna). Non solo le temperature, ma anche la nuvolosità sarà in aumento. Tuttavia, non sono previste precipitazioni.

Meteo per i prossimi giorni, le previsioni nel dettaglio