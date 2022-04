Meteo inaspettato per il Weekend e Domenica delle Palme: ecco tutte le novità

Previsioni meteo Domenica delle Palme, che tempo farà in questa importante ricorrenza? Siamo ad Aprile e questo mese ci sta facendo rendere conto di quanto possano essere imprevedibili le condizioni climatiche, ormai quasi più di marzo. Per il prossimo weekend prepariamoci, perché potremmo essere destabilizzati da un improvviso cambio atmosferico a livello europeo. Vediamo cosa ci attende!

Cosa dobbiamo aspettarci per il Weekend e la Domenica delle Palme?

Per il fine settimana dobbiamo mettere in considerazione che potrebbero esserci scenari freddi e instabili. Ci terranno compagnia ancora temporali primaverili e saluteremo le ultime nevicate invernali.

Sabato 9 Aprile correnti molto fredde di origine polare, provenienti dal Nord Europa, accompagneranno la giostra giornata. Questo significherebbe riprendere i nostri ombrelli e accogliere un tempo piovoso, soprattutto al Nord Est e nei settori adriatici del Centro. Sul Friuli Venezia Giulia e sugli Appennini potrebbe tornare la neve anche a quote molto basse. Non saranno scontati temporali e grandinate.

Domenica delle Palme confermerà la regola: ad Aprile niente è sicuro, soprattutto il meteo. Ci sarà infatti un altro cambio di scenario. Arriverà la tanto attesa Primavera, o almeno dovrebbe. La giornata dovrebbe accogliere il sole e un clima mite in tutta Italia.

Ma perché quest’anno la Primavera non arriva?

Per spiegare come mai il freddo quest’anno sembra non volerci abbandonare dobbiamo guardare oltre e guardare l’intero emisfero. Tra la Scandinavia e il mare del Nord si è presentata una grandissima area coperta da aria polare-marittima che sembrerebbe essere diretta proprio verso l’Europa. Questo quindi ha contribuito al rallentamento dell’arrivo della amata Primavera facendocela desiderare sempre di più.