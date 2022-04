Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Le previsioni con la tendenza più attendibile

Il tempo in questi giorni è un po’ pazzo: si passa dalla neve al caldo, poi di nuovo maltempo per poi giornate di sole. Ma come sarà quello di Pasqua e Pasquetta? Per fortuna gli strumenti di oggi ci permettono di fare delle previsioni anche a lungo termine. Vediamo di più.

Meteo a Pasqua e Pasquetta

Aprile è, in generale, un mese molto instabile e turbolento e le prossime settimane non faranno eccezione: si passerà dal caldo al freddo in modo repentino, e allo stesso modo si alterneranno sole e grandine. Può sembrare strano, ma, in verità, la primavera è così nonostante negli ultimi anni il clima sia stato diverso. Il tempo per la Domenica delle Palme (10 aprile) pare che sarà molto instabile su gran parte della penisola e potrebbero esserci forti temporale. Diversamente, a Pasqua, è in arrivo un’alta pressione sull’Europa centro-meridionale che avrà il supporto di correnti calde di estrazione nord africana. Se così accadrà il tempo per Pasqua sarà stabile su tutta l’Italia, le temperature aumenteranno e i valori potrebbero portare un’ondata di caldo soprattutto su Centro e Nord.