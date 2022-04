Meteo, torna la primavera: temperature in aumento fino a 25 gradi

Meteo: finalmente ritorna il bel tempo e un clima primaverile. L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia in questi ultimi giorni sembra destinata a essere sostituita dal ritorno del sole. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni al riguardo.

Meteo: ecco l’andamento dei prossimi giorni

In settimana arriverà un vortice di bassa pressione: ciò porterà dei cambiamenti nel clima italiano. Lo comunica Antonio Sanò, direttore del sito Il Meteo. it. Ancora qualche precipitazione si avrà lunedì 4 aprile, soprattutto al Sud e in alcuni punti delle zone alpine. Da martedì è previsto il ritorno del sole e un clima più caldo, specie nelle ore centrali. E’ previsto un clima ancor un po’ rigido la mattina presto. Ma la pioggia tornerà mercoledì a causa di una perturbazione atlantica: a essere colpito il centro-sud mentre nelle zone alpine potrebbe ritornare la neve. Riassumendo:

Lunedì 4 aprile : sono previste tante nuvole si varie regioni del Centro con precipitazioni nelle zone del Sud;

: sono previste tante nuvole si varie regioni del Centro con precipitazioni nelle zone del Sud; Martedì 5 : poche nubi al Centro e ancora pioggia. Sud;

: poche nubi al Centro e ancora pioggia. Sud; Mercoledì 6: il tempo peggiora al Centro mentre il Sud ha piogge sparse nelle zone peninsulari.

