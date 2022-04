Litorale romano, dopo la neve arriva il sole: assalto alle spiagge, c’è il pienone (FOTO)

Dopo il maltempo di ieri, oggi tutti al mare. Il litorale romano è stato preso d’assalto. Ostia, Torvaianica, Anzio, Nettuno, Fregene, Ladispoli. Le località turistiche della provincia di Roma si sono riempite di persone desiderose di una passeggiata. Gli ultimi residui di grandine, caduta abbondantemente soprattutto a Torvaianica, si sono sciolti, lasciando spazio al sole. E, malgrado le temperature molto al di sotto della media, piazze e spiagge si sono animate.

Ristoranti e gelaterie sold out

Ristoranti, pizzerie e gelaterie hanno fatto il pienone. La voglia di primavera si è fatta sentire. In molti si sono mossi per cercare un appartamento in affitto per l’estate. Anche quest’anno, infatti, la tendenza sarà quella di restare in Italia, stavolta non per colpa della pandemia, ma della guerra.

“Meglio non rischiare, non si sa mai”, dichiarano alcuni romani arrivati a Torvaianica in cerca di una casa per il mese di Luglio. Le previsioni danno un aumento delle prenotazioni rispetto allo scorso anno, trend che prosegue in salita dal 2020. “Alla fine qui non si sta male, solo che servirebbero maggiori servizi e collegamenti con la città”, concludono.

Litorale preso d’assalto

Pienone anche a Ostia, dove la bella notizia è che a partire dal 9 aprile verranno ripristinati i collegamenti della Roma-Lido fino a Piramide. L’annuncio è stato dato da Atac attraverso la pagina ufficiale. La riattivazione della riattivazione tratta Eur Magliana-Piramide si rende possibile grazie al rientro in servizio di un treno di tipo Caf che ha completato le procedure di controllo. Contemporaneamente andrà in vigore un nuovo orario valido tutti i giorni. Prima e ultima corsa di capolinea di Piramide/Porta San Paolo e Colombo alle ore 5.15 e alle ore 23.30.

Tantissime persone anche sul resto del litorale romano, complice il sole e la voglia di uscire.