Torvaianica imbiancata: neve e grandine ricoprono la città

Prima tuoni e lampi. Poi la pioggia. Infine la grandine mista a neve tonda, il graupel. Oltre un quarto d’ora di precipitazione fortissima, che ha lasciato un manto a terra. Torvaianica si è quindi ammantata di bianco ovunque, anche sulla spiaggia. In serata neve e grandine anche a Ostia, Casal Palocco e Acilia.

Auto e tetti imbiancati, dunque. La grandine era di dimensioni notevoli, come dimostrano le foto. Già oggi nel pomeriggio la neve aveva fatto la sua prima comparsa a Pomezia. Non molta, ma abbastanza da imbiancare le strade.

Questa mattina, invece, il risveglio era stato stupefacente per molti romani, che avevano trovato alcuni quartieri ricoperti di neve, come abbiamo documentato in questo articolo.