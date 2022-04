Maltempo a Roma e provincia: neve, grandine e pioggia (FOTO E VIDEO)

A Roma la neve era stata attesa per tutto l’inverno. Ma niente, neanche un fiocco aveva imbiancato i tetti della Capitale. E anche la pioggia è stata scarsa nella stagione invernale. Ma oggi le previsioni meteorologiche sono state rispettate in pieno e, malgrado sia aprile, la neve si è vista anche a Roma.

Alcune zone della città, infatti, si sono risvegliate con un manto bianco, anche se di breve durata. Poi la pioggia, e di seguito un breve sole che ha fatto capolino intorno all’ora di pranzo, ha spazzato via tutto. Ma una nuova tornata di maltempo nel tardo pomeriggio ha riportato la situazione in stato di allarme.

La neve anche nel pomeriggio

A partire dalle 18:00, infatti, nella zona Est di Roma ha ripreso a nevicare debolmente. “Fiocchi di neve bagnata a Castel Madama, a Est di Roma procedendo per la Valle dell’Aniene, sui 430 metri circa”, fanno sapere da Meteo Lazio.

Molto più abbondanti i fiocchi bianchi a Rocca di Papa, ai Castelli Romani, a un’altezza di 680 metri, sempre come riporta Meteo Lazio, dove alle 18:.30 tra accumulo neve e un graupel al suolo si sono raggiunti i 6 centimetri.

Neve forte a Rocca Priora

Sempre restando ai Castelli Romani, da qualche minuto ha iniziato a nevicare più forte a Rocca Priora, come dimostra il video inviato da Giordano al gruppo Facebook “Tutti quelli che vogliono la neve a Roma”. Ecco le immagini girate poco fa in diretta, intorno alle ore 18:30.

E ancora più neve si trova prendendo l’autostrada e allontanandosi di pochissimi chilometri. A Cervara di Roma, andando verso il Monte Livata, il paesaggio è completamente innevato e sembra inverno pieno. Nevica anche ad Arsoli. Video di Lucio Parlavecchio.

La situazione sul litorale romano

Andando invece verso il mare, sempre in provincia di Roma, neve tonda mista a grandine anche a Pomezia, mentre a Torvaianica una grandinata si è abbattuta sulla spiaggia. Il forte vento ha poi spazzato via tutto, facendo asciugare in fretta le strade.