Maltempo a Roma: cade un albero e colpisce 3 donne, una è grave (FOTO)

Maltempo a Roma, un albero è caduto a causa delle forti piogge e del vento che in queste ore sta flagellando la Capitale. Il pino si è abbattuto colpendo due donne e ferendone gravemente una.

È successo oggi pomeriggio, poco prima delle ore 16:00, all’interno di Villa Borghese. Due donne si trovavano su viale Fiorello La Guardia, all’altezza del civico 4 quando l’albero, un grosso pino, è crollato e le ha colpite, ferendole entrambe. Una delle due donne, una signora 47enne di nazionalità croata, è stata presa in pieno ed è apparsa subito in condizioni peggiori.

Albero si spezza per il maltempo e colpisce una 47enne: è grave

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli. I sanitari hanno trasportato la 47enne in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. L’altra donna, colpita fortunatamente solo di striscio, è invece stata medicata sul posto.

Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area insieme ai vigili del fuoco, intervenuti per gli accertamenti del caso e per la rimozione dell’albero.