Decò, ‘Buona Pasqua’ e ‘Sorprese da Vivere’: sfoglia il nuovo volantino, offerte fino al 18 Aprile

Volantino Decò Pasqua, ecco tutte le promozioni e le offerte valide fino al prossimo 18 aprile. Tanti prodotti scontati per “affrontare” al meglio le festività pasquali e riempire le nostre tavole con materie prime di qualità. Vediamo dunque nel dettaglio gli sconti lanciati dai Supermercati Decò in vista di Pasqua e Pasquetta.

Offerta carne Decò

Partiamo inevitabilmente dalla carne, che sarà senza dubbio l’indiscussa protagonista delle tavole degli italiani (e delle immancabili grigliate). Un esempio? Agnello in parti a 8.50 euro al kg. E ancora: girello di bovino adulto a 12.90 euro al kg e macinato misto a 6.90 euro. Non potevano mancare poi le salsicce (norcina, ndr) a 3.49 euro per la confezione da 400g. Infine menzioniamo gli straccetti di bovino adulto a 13.90 euro al kg.

Uova di Pasqua Kinder e colombe Volantino Decò

Tante offerte anche per ciò che riguarda le uova di cioccolato. Il Kinder Gran Sorpresa è ad esempio in vendita a 8.99 euro mentre quello di Dolci Preziosi è a 7.90 euro. Uovo giocattolo invece con sorpresa per maschi e femmine è a 18.90 euro. L’uovo di cioccolata Bauli è invece a 8.90 euro. Tra i dolci di Pasqua non può poi mancare la colomba: in questo caso in evidenza c’è quella Maina a 4.99 euro nella confezione con spumante.

Tutte le promozioni valide fino al 18 aprile

Queste sopra riportate sono solo alcune delle tante offerte del volantino di Pasqua 2022 Decò. Per conoscerle tutte potete sfogliarlo qui oppure visitare il sito ufficiale della nota catena di supermercati. Ulteriori informazioni nei punti vendita.