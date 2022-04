Dem, volantino ‘Buona Pasqua’: prodotti in offerta fino al 18 Aprile

Dem. Offerte incredibili e sconti alle stelle per poter vivere al meglio le vacanze di Pasqua e far così grandi scorte per i pranzi e le abbuffate che ci aspettano nei prossimi giorni di festa. Non solo uova di Pasqua e dolciumi vari, ma sconti su tutti i prodotti disponibili in catalogo, così da poter assemblare un pranzo perfetto e dar sfogo alle vostre abilità culinarie. Scopriamo insieme, dunque, le fantastiche offerte Dem.

I fantastici sconti Dem validi fino al 19 aprile

Sconti esclusivi per questa settimana su tutti i prodotti. Partiamo dalle bevande: CocaCola confezione da quattro pezzi a 3,99 euro, Birra Peroni da 66 cl a 0,79 euro a bottiglia, Prosecco Doc Villa Folini a 4,99 euro, Chianti Rubentino a 2,99 euro, Vecchio Amato del Capo a 8,99 euro.

Dolci e Uova di Pasqua

Ora, dedichiamoci ai tipici dolciumi pasquali: Colomba Balocco, 2 pezzi, 5,00 euro, Colomba Bauli al cioccolato 5,99 euro, Tartufone Motta 4,99 euro, la Maxi Colomba Motta a 9,99 euro. Uovo di Pasqua Bauli 8,99 euro, Uovo di Pasqua Chiara Ferragni 8,99 euro, Uovo Baby Shark 8,99 euro, Uovo Fatto in Casa da Benedetta 7,99 euro e Uovo di Pasqua Me contro Te a 7,99 euro.

Leggi anche: Conad, ‘Super Settimana’ e ‘Insieme la Pasqua è più Buona’: sfoglia i nuovi volantini

Dalla macelleria: sconti pazzeschi

Ecco gli sconti e le offerte dal reparto carne: i prezzi s’intendono al kg. Bistecche di fracosta (bovino) a 9,99 euro, Bistecche di costa (bovino) a 11,99 euro, tagliata bovino a 10,99 euro, fettine scelte bovino a 10,99. Hamburger di bovino adulto a 7,99 euro al kg, Arrosto di vitella a 11,99 euro, Biancostato di vitella fisso a 8,99 euro, Rollé di vitella a 8,99, Spuntature di suino a 4,99 euro, Bistecche collo suino 4,99 euro.

Reparto latticini e formaggi

Non possono di certo mancare i prodotti caseari, soprattutto per la Santa domenica di Pasqua. I prezzi che vi suggeriamo di monitorare sono da intendersi al kg: Boccea Primosale di Capra 9,99 euro, Arborea dolce sardo 8,99 euro, Bergader 9,99 euro, Cademartori formaggio erborinato 9,99 euro, Gidas Invenizzi a 9,99 euro, Ricotta Santa Lucia a 3,99 euro.