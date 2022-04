Volantino Conad, Super Settimana Pasqua 2022: scopri tutte le offerte fino al 17 aprile

Volantino Conad. Tra le offerte imperdibili di questa settimana, che anticipa così il sapore dolce e rilassato delle imminenti vacanze pasquali, non poteva di certo mancare quello delle imperdibili offerte Conad. Tanti gli sconti e le offerte sensazioni per iniziare subito a fare scorta di vivande e celebrare così i giorni di festa che si stanno avvicinando. Entriamo insieme nel dettaglio. Le offerte che vi proponiamo sono valide a partire dal 6 aprile e fino al 17 dello stesso mese.

Le offerte della settimana Conad: colombe, uova di Pasqua e dolci tipici

Partiamo proprio dalle imperdibili offerte per i prodotti tipici delle festività che ci attendono: uova di Pasqua Bauli Grandi Firme a soli 9,90 Euro per questa settimana. Se invece siete tipi da colomba, c’è in offerta il mandorlato della Motta, il gransoffice, l’originale a 2,95 Euro. La colomba al cioccolato della Balocco, invece, viene proposta a 3,90 Euro, mentre la colomba Galup, 1 Kg di immensa dolcezza, viene offerta a 8,90 Euro. La classicissima colomba della Maina, invece, quella che non delude mai, potrete trovarla a 4,45 Euro.

Vini per accompagnare le feste

Grandi sconti anche sulle bevande, con cui potrete accompagnare i vostri pranzi e le vostre cene festive: come ad esempio Falas Lazio Igp Papalino a 8,40 Euro, Sagrantino Montefalco Docg a 9,90 Euro, oppure il Chianti Classico Docg a 6,50 Euro. Ancora, Volpicella Ripasso Doc 5,90 Euro, Notte Rossa Primitivo di Manduria Dop 4,90 Euro, Falanghina Benevento Igp 2,60 Euro, Moscato di Terracina Dop 3,90 Euro.

Carne: agnello, pollo, filetto e molto altro a prezzi bassi

Passiamo ora ai piatti forti, i veri protagonisti indiscussi delle feste: Agnello in parti 11,90 Euro al Kg, Spalla o Coscio di Agnello 7,90 Euro al Kg, Polpa di Coscia di Vitello 12,90 Euro al Kg, Tagliata di Bovino adulto 12,90 al Kg, Confezione Grigliata Mista Amadori 6,90 Euro (-30%di sconto), Coppa senza osso di suino 5,45 Euro al Kg, Gallo Golden in parti 6,95 Euro al Kg.

Le offerte di pesce: tartare, orate, branzino e cozze

Dal reparto pescheria, ecco le migliori offerte della settimana Conad: Gambero Argentino 13,90 al Kg, Polpo in Salamoia 9,90 al Kg, Filetto di Baccalà 16,90 Euro al Kg, Orate Conad 10,90 Euro al Kg, Cozze 2,90 Euro al Kg, Branzino d’allevamento 13,90 Euro al Kg. E ancora, vaschetta di tartare di salmone a 4,90 Euro, oppure tartare di tonno a 4,50 Euro.