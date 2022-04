Sconti di Primavera da Euronics, offerte e sconti fino al 50%: sfoglia il nuovo volantino

Sconti Euronics. La primavera è ormai arrivata, ed è entrata a pieno regime: le temperature sono salite, la natura si risveglia dal torpore invernale, anche se il maltempo tarda ad abbandonare la nostra Penisola in questi ultimi giorni. Tuttavia, non c’è da scoraggiarsi: sono in arrivo tante nuove offerte e sconti mozzafiato da Euronics, per poter acquistare tutto quello che il vostro cuore desidera e approfittare dei super prezzi disponibili in questo periodo. Cosa aspettate dunque? Diamo un’occhiata in insieme al volantino con le offerte disponibili dal 31 marzo al 13 aprile prossimo.

Sconti dal 31 marzo al 13 aprile: le offerte migliori da Euronics

Tra i primi sconti imperdibili del nuovo volantino, vi segnaliamo la nuova macchina automatica per il caffè firmata De Longhi, che passa da 529 Euro a 329 Euro. Subito dopo, non può mancare l’impastatrice planetaria Kenwood che scende a ben 619 anziché 759. Imperdibile anche la scopa elettrica di ultima generazione targata Samsung, che ora costa solamente 399 euro al posto di 619. Ma, ovviamente, non è tutto: continuiamo con le offerte migliori.

Lavapavimenti, vaporetto e robot aspirapolvere

Rimanendo nel settore delle pulizie domestiche, assolutamente rilevante è anche il nuovo Vaporetto Polti, che scende fino a 169 euro, con tutte le sue modalità di pulizia. Il lavapavimenti della BlackandDecker, invece, è disponibile questo mese a soli 139 euro, così come la scopa elettrica, della stessa casa produttrice, che scende a 229 Euro, con tutti gli accessori inclusi nel prezzo. Passiamo ora ai robot aspirapolvere: l’oggetto simbolo di questi ultimi anni, una vera e propria innovazione nella tecnologia per la casa. Il modello della Roomba è da oggi a 349 Euro, senza restrizioni. Mentre, quello avanzato, completo di tutto, il modello Roomba j7, con intelligenza artificiale e tecnologia avanzata, sconta di 150 Euro e giunge al fatidico prezzo di 599.

Purificatori d’aria per una casa libera da virus e batteri

Molto importanti sul mercato, di recente, sono anche i purificatori d’aria, in grado di rendere l’ambiente di casa vostra completamente sterilizzato, con aria fresca e pura grazie al motore turbo inverter in grado di generare la massima purificazione degli ambienti. Il modello Argo Puri Plus Uvc è disponibile a soli 139 Euro, mentre l’Argo Puri Pro con integrato il sensore di qualità dell’aria sta a 209 Euro.

Cucina: forni, affettatrici e molto altro ancora

Anche il mondo dei ferri da stiro lancia le proprie offerte. Ferro da stiro Rowenta di ultima generazione a partire da 89,90 Euro, mentre il competitor della Philips sta a 49,90 Euro. Tornando, invece, al reparto cucina, da non perdere anche il forno elettrico targato Samsung, con uno sconto del 31,7% e che arriva così a 129 Euro. Per i fanatici del salume, invece, lo stesso marchio propone l’affettatrice professionale R.G.V. Luxury 25 Red Edition a soli 349 Euro. Queste sono solamente alcune delle imperdibili offerte gestite da parte di Euronics in questo periodo, e che saranno disponibili solamente fino al 13 di aprile. L’azienda è leader nel settore della tecnologia e periodicamente pubblica il volantino con tutti gli sconti disponibili nel mese. Vi abbiamo mostrato le offerte migliori, principali, davvero imperdibili degli oggetti più richiesti al momento.