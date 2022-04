Volantino Carrefour: sconti e promozioni da sogno

Volantino Carrefour: sta per arrivare un nuovo e incredibile volantino con tantissime offerte e promozioni. Si tratta di promozione riservate solo a chi si reca fisicamente in negozio, quindi non riguardano il sito ufficiale. Ma quali sono i prezzi pazzi riservati ai clienti? Scopriamoli insieme!

Volantino Carrefour: telefono in offerta

Partiamo con ghiotte occasioni relative alla telefonia: da Carrefour è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 9AT, un modello economico ma funzionale, a soli 89 euro. Per quanto riguarda le prestazioni abbiamo un processore quad-core con 3GB di RAM, 32 GB di memoria interna ma espandibili, batteria da 5000mAh con un’autonomia davvero molto lunga. Ma ogni Carrefour potrebbe avere altre offerte davvero interessanti, perciò vi conviene consultare il sito ufficiale e sbirciare cosa propone il supermercato più vicino a casa vostra!

