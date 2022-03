Volantino Unieuro aprile 2022: sconti e offerte con il ‘Risparmio Vero a Tasso Zero’

Sconti e offerte imperdibili con il nuovo volantino di aprile 2022 di Unieuro. La nota catena di prodotti per l’elettronica ha lanciato la campagna “Risparmio Vero” che permetterà di comprare numerosi articoli a prezzi ribassati. Ecco dunque le principali offerte.

Offerte smartphone Unieuro Samsung, Xiaomi

Partiamo dal settore della telefonia, quello sicuramente più gettonato dai clienti. Tanti gli articoli in sconto dei marchi più noti come Samsung, Xiaomi, Huawei e ovviamente Apple a cui però dedicheremo una sezione specifica tra poco. Questi, ad ogni modo, i 5 smartphone che abbiamo deciso di mettere in evidenza per voi:

Samsung Galaxy A52 a 249.90 invece di 379.00

Xiaomi 11T a 599.90 euro anziché 699.00

Xiaomi Redmi Note 11 a 199.900 invece di 229.00

Oppo A94 a 299.90 euro invece di 369.00

Oppo A54 a 189.99 invece di 229.00

Offerte iPhone

Vediamo ora gli sconti per ciò che riguarda la Apple partendo, e non potrebbe essere altrimenti, dall’iPhone 13. Quest’ultimo è in vendita a 829.00 euro anziché 939.00 con l’11% di sconto. L’iPhone 13 PRO 128gb è invece in offerta a 1149.00 euro invece di 1189.00 euro.

Apple Watch volantino Unieuro

Qualche sconto anche su Apple Watch in offerta a 299.00 invece di 309.00 euro (color oro). Oppure la versione grigio scura a 329.00 euro anziché 339.00 tra gli articoli più apprezzati del sito.

Sconti tablet, Tv e Pc

Tra gli altri prodotti in evidenza abbiamo il Galaxy Tab A8 da 10.5′‘ a 219.90 euro invece di 279.00 euro con il 21% di sconto. Sul fronte PC ecco il Galaxy Book a 599.00 euro invece di 849.00 euro. Per le televisioni segnaliamo infine la TV TCL 32ES570F 32” a 249.90 euro anziché 349.00 euro.

Sfoglia il volantino Unieuro di Aprile 2022

Ma quelle riportate sono solo alcune delle offerte disponibili. Per sapere e conoscere tutti gli articoli in promozione, e le condizioni dei singoli punti vendita, vi invitiamo a cliccare qui per sfogliare il volantino di aprile “Risparmio Vero”. Ulteriori informazioni su Unieuro.it.

Quando scadono le offerte

Unieuro rende noto che le promozioni del nuovo volantino in corso resteranno attive soltanto fino al 10 aprile 2022. Alcune offerte lampo, fino al 3 aprile, sono invece disponibili sempre sul sito della catena.