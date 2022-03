Volantino Expert, ‘Sconti da Esperti’: le migliori offerte iPhone, smartphone e notebook fino al 10 aprile

Volantino Expert, sono tantissme le offerte speciali per gli ultimo modelli di smartphone, notebook e televisori. La promozione che permettera ai clienti di usufruire di sconti incredibili si chiama ‘Sconti da Esperti e sarà valida dal 28 marzo al 10 aprile.

Le offerte saranno attive sia online sia nei punti vendita dei gruppi GAER e DGgroup, vediamole insieme!

Volantino Expert, ecco le proozioni in corso

Per quanto riguarda televisori e smart tv si segnalano: LG TV Oled 65′ a 1.499 € invece che a 1.999 €, METz TV a 799 € invece che a 1.299 €, LG TV Oled 55′ a 899 € invece che a 1.499, Panasonic Tv 55′ a 1.199 € invece che 1.599, Sony Tv 48” a 1.199 € invece che a 1.599 €.

Nel settore delle telefonia segnaliamo invece queste impoerdibili occasioni: Samsung Galazy A53 a 469.90 €, Samsung Galazy S20 a 399.90 € invece che 499.90, Oppo Reno 6 a 429.90 € invece che 499.90€, Oppo FIND X3 a 329.90 e invece che a 499.90€.

Infine, per quanto riguarda i pc e i monitor ecco alcuni sconti davvero interessanti: Mac Book Air 13” a 1.199 e invece che a 1.429 €, Acer Notebook Aspire 5 a 459 € invece che a 579 €, Hauwei Matebook D a 649 € invece che a 849 €, ASUS ZEN all in one a 799 € invece che a 899e, SAMSUNG Smart monitor a 179 € invece che a 249€.

Tutte le offerte rimangono comunque consultabili sul volantino o sul sito ufficiale di Expert.

Foto dal sito ufficiale Expert