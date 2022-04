Volantino Trony, fai l’affare: imperdibili sconti e offerte

Volantino Trony: stanno per arrivare nuove e incredibili offerte! Il nuovo volantino sarà valido soltanto on-line e si chiama “Fai l’Affare”: un nome che promette bene! Varrà solo fino al 9 aprile 2022 e contiene davvero tantissime promozioni riguardanti l’elettronica e l’informatica.

Volantino Trony: Samsung in offerta

Per prima cosa vi segnaliamo il Samsung Galaxy A13 che si trova a soli 205 euro, mentre il Galaxy S20 FE è a 419 euro: ben 150 euro in meno del solito! Sempre Samsung, passiamo a dirvi che il Galaxy Tab FE WiFi Only, che si trova scontato del 15% e quindi sta a 499 euro invece di 589! L’Acer ConceptD 5 lo si trova a 3999 euro (invece di 4118 euro).

Le promozioni sulla TV

Anche le TV si trovano a prezzi davvero vantaggiosi: Il Samsung QE55Q70A da 55 pollici lo si trova a 699 euro (invece di 999: ben il 30% in meno), mentre scontato del 25% è il QE55Q60A, sempre da 55 pollici: lo troviamo a 599 euro invece di 799. Ma L’LG non è da meno: il 43UP78006LB da 43 pollici sta a 355 euro, quasi 100 euro in meno. Ancora, il modello da 50 pollici è scontato del 20% rispetto al prezzo di listino.

Per scoprire tante altre imperdibili offerte consulta l’intero volantino qui.

