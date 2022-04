Volantino Trony, torna il SottoCosto: prezzi incredibili per smartphone, tablet, TV e PC

Volantino Trony: in arrivo delle pazze offerte! I prezzi sono in forte ribasso in una campagna che tocca vari negozi sul territorio nazionale. Ci sarà la possibilità di varianti sbrandizzate (con tanto di garanzia legale valida per 24 mesi). Tale garanzia andrà a coprire solo i difetti di fabbrica, ma è sicuramente molto allettante. Ma quali sono le offerte? Scopriamole insieme!

Leggi anche: Volantino Unieuro aprile 2022: sconti e offerte con il ‘Risparmio Vero a Tasso Zero

Volantino Trony: le offerte

Per quanto riguarda la telefonia abbiamo l’Apple iPhone 12, versione 128 GB di memoria ROM a soli 749 euro; oppure l’Oppo Find X3 Neo non oltre 499 euro, ma sono tantissimi i brand disponibili come la Samsung con il Galaxy A32, Galaxy A12, oppure la Motorola con l’E7 e E7 Power, Motorola Edge o ancora lo Xiaomi Redmi 9C. Questi prodotti sono no brand, ma cosa significa? No brand vuol dire che gli aggiornamenti vengono rapidamente messi a disposizione dai produttori e non dagli operatori telefonici. Vi ricordiamo che queste incredibili promo sono, tuttavia, valide solo in negozio: per ulteriori informazioni vi rimandiamo a questo link.