Conad, ‘Super Settimana’ e ‘Insieme la Pasqua è più Buona’: sfoglia i nuovi volantini

Conad. Un’altra importante settimana è appena iniziata: la settimana Santa, cioè quella che precede la domenica di Pasqua e le festività di questo periodo. Giornate importanti in cui ci si prepara ai grandi pranzi e alle grandi abbuffate in famiglia. È il momento perfetto per poter far scorta di cibo e vivande, così come comprare tutto l’occorrente per poter vivere al meglio questi tanto agognati momenti di relax.

La Super Settimana Conad: dal 13 al 19 aprile

Conad lo sa bene, ed è proprio per questo che inaugura un’altra settimana di super sconti pensati proprio per voi. Vediamo insieme i prodotti migliori dal nuovo volantino della Super Settimana: le offerte fanno riferimento ai giorni che vanno dal 13 al 19 aprile 2022.

Pasta e pesti a prezzi eccezionali

Tra le offerte migliori disponibili in questa fantastica settimana di sconti, non può mancare di certo la pasta: Pasta Fresca (Gran Tortello, 250 gr.) 1,89 euro, Lasagne all’uomo (Barilla, 500 gr.) 1,25 euro e pesti freschi Giovanni Rana a soli 1,65 euro, per i vostri fantastici primi e per iniziare al meglio i pranzi della domenica e del lunedì di Pasqua.

I secondi di carne: tutto scontato

Per quanto riguarda i secondi di carne: Tagliata di bovino 13,90 euro al kg, Bistecca Reale di montagna 17,90 euro al kg, Braciole di coppa di suino 5,49 euro al kg, Pancetta di suino con costine 5,90 euro al kg, Costata con osso 12,90 euro al kg, Spiedini rustici Amadori 8,99 euro al kg, Sovracosce di pollo 4,99 euro al kg.

Contorni, verdure e stuzzichini

Idee per gustosissimi contorni di verdura? Eccole: Melanzana viola 1,99 euro al kg, Peperoni rossi e gialli 1,99 euro al kg, Busta insalata iceberg e carote (250 gr.) 1,09 euro, confezione Pomodoro Ciliegino (500 gr.) 1,49 euro, Arachidi Conad 1,19 euro, Arachidi tostati 1,59 euro.

Gli affettati e i latticini

Affettati e prodotti caseari: Porchetta Ariccia 1,69 all’etto, Provolone Piccante 1,45 euro all’etto, Ricotta fresca 0,69 euro all’etto, Primo Sale Gica 0,75 euro all’etto, Olive della nonna 0,89 euro all’etto, Salmone norvegese 2,99 euro all’etto, Mortadella con pistacchio 1,09 euro all’etto.