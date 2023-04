Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 15 aprile 2023: ancora maltempo, ecco dove

Non c’è tregua e la primavera fa davvero fatica a prendersi il proprio spazio. Con l’inverno che sembra non avere voglia di ‘lasciare’ l’Italia intera, compresa la Regione Lazio dove da ieri le temperature sono ancora in calo. E dove anche domani, sabato 15 aprile, è allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e per temporali.

Maltempo a Roma e nel Lazio sabato 15 aprile 2023

Ancora maltempo a Roma e su tutto il Lazio, con l’ennesimo weekend all’insegna della pioggia stando alle primissime previsioni. Come si legge sul sito ufficiale, la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino meteo ed è allerta di colore giallo per criticità idrogeologica su tutta la Regione, nessuna zona esclusa. Pioverà e i cittadini dovranno fare i conti con il maltempo ovunque, dai bacini costieri nord a quelli del medio Tevere. E ancora, a rischio temporali l’appennino di Rieti, Roma, le zone dell’Aniene, quelle dei bacini costieri Sud e quelle del bacino del Liri.

Il maltempo di stamattina

E il weekend è iniziato all’insegna del maltempo. Questa mattina, infatti, su tutto il Lazio ci sono state grandinate, abbandonati piogge, addirittura neve a quote collinari. Sin dalle prime ore di stamattina, venerdì 14 aprile, la pioggia ha iniziato a cadere abbondante su quasi tutta la regione. La Capitale, infatti, è stata attraversata da un’ondata di pioggia, forti grandinate anche sul sudo pontino, a Gaeta, Formia e Minturno. In provincia di Frosinone a Filettino, invece, è tornata a cadere la neve.

Che tempo farà a Roma e nel Lazio domenica 16 aprile 2023

Ma che tempo farà, invece, domenica 16 aprile a Roma e su tutto il Lazio? Stando alle previsioni, nella Capitale il rischio pioggia c’è, ma nel pomeriggio, a partire dalle 17. Prima di quell’ora il cielo sarà nuvoloso e le temperature oscilleranno tra i 13 e i 17°C. Nella zona del sud Pontino, invece, sono previsti temporali all’alba, poi il cielo sarà nuvoloso e dalle 14 dovrebbe esserci l’ennesima ondata di maltempo. Tra temporali forti e schiarite.