Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 aprile 2023: temporali e venti forti, le previsioni di oggi e domani

Una primavera solo su carta, perché nei fatti le temperature parlano d’altro. E l’inverno non sembra essere andato via. Nella giornata di oggi, infatti, a Roma e su buona parte della Regione Lazio è prevista un’allerta meteo di colore giallo, tra temporali in arrivo, forti raffiche di vento e rischio mareggiate sulle coste esposte.

Previsioni meteo oggi 13 aprile 2023 a Roma e nel Lazio

Come ha fatto sapere il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio, dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile, e per le successive 18-24 ore, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Venti da forti a burrasca specie sui settori costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Da qui, quindi, viste le caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, lo stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, e le indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, la decisione di diramare un’allerta meteo di colore giallo.



Le zone a rischio per il maltempo

Come si legge sul bollettino diramato poco fa, è allerta meteo di colore giallo, soprattutto per vento, sulle seguenti zone della Regione Lazio:

Bacini Costieri Nord,

Bacini di Roma e

Bacini Costieri Sud.

Che tempo farà venerdì 14 aprile a Roma e nel Lazio

Per la giornata di domani, invece, è allerta per criticità idrogeologica, quindi per rischio temporali, solo sulla zona C della Regione Lazio, quella che corrisponde all’appennino di Rieti. A Roma, invece, è sul resto del territorio, venerdì la giornata sarà all’insegna di un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che potrebbero arrivare ai 17°C nel primo pomeriggio.