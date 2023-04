Maltempo a Roma e nel Lazio oggi 14 aprile: temporali, grandinate e forti raffiche di vento (FOTO)

Che si tratti di un colpo di coda dell’inverno o semplicemente di una nuova perturbazione, ampiamente annunciata nei giorni scorsi dai meteorologi, non si sa. Fatto sta che il Lazio è ancora una volta colpito da un’ondata di maltempo che sta interessando varie zone con grandinate, abbondanti piogge e anche neve a quote collinari.

Temporali, grandinate e anche nevicate fin dalle prime ore di stamattina

Sin dalle prime ore di stamattina, venerdì 14 aprile, la pioggia ha iniziato a cadere abbondante su quasi tutta la regione Lazio. Non solo temporali, ma anche grandinate e nevicate anche a bassa quota. Si tratta solo dell’inizio di una due giorni di una perturbazione che sta colpendo l’intera Penisola. Sono, infatti, annunciati altri due o tre giorni di pioggia e neve non solo ad alta quota, ma anche sui rilievi collinari.

È tornata la neve anche a bassa quota

Roma a partire dalle 11 e 30 di stamattina è stata attraversata da un’ondata di pioggia. Ma il brutto tempo ha attraversato tutta la Regione, arrivando a far registrare forti grandinate anche a Gaeta, Formia e Minturno. Mentre in provincia di Frosinone a Filettino, è tornata a cadere la neve. Anche il mare presenta un forte moto ondoso, seppure non sembrano registrarsi per il momento mareggiate che facciano temere per l’incolumità delle strutture balneari presenti lungo la costa.

L’annuncio di un tornado tra Roma e i Castelli

Mentre da Meteo Lazio arriva l’annuncio di ‘un possibile tornado/ Funnel Cloud tra Roma Sud e Castelli’. Anche se almeno per il momento ‘non risultano segnalazioni di “touch down”, non avrebbe dunque toccato il suolo. Il cattivo tempo dovrebbe accompagnarci ancora per qualche giorno. Il meteo, secondo le previsioni degli esperti potrebbe iniziare a migliorare a partire da martedì 18 aprile prossimo. Si tratterà di una tregua dalla pioggia, a quanto sembra, ma per l’arrivo del sole e del caldo dovrebbe aspettare ancora un po’. (Alcune foto sono prese da MeteoLazio)