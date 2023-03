Allerta meteo a Roma e nel Lazio, venti forti e mareggiate: le previsioni di oggi e domani. La Protezione Civile della Regione Lazio ha indetto ieri un’allerta meteo, che coprirà anche le giornate di oggi, 15 marzo, e domani, 16 marzo 2023. Nonostante il bel tempo riscontrato questa mattina in località come Ostia, la temperatura è molto fredda. Diversi sono i cittadini che, a grande sorpresa, hanno dovuto tirare fuori dagli armadi le giacche a vento.

L’allerta meteo su Roma e nel territorio del Lazio

Come menzionato dalla stessa Protezione Civile, le previsioni meteo non sono delle migliori per oggi e domani. Si prevedono, infatti, forti scariche di vento su tutto il territorio capitolino. Una dinamica dettata dalle perturbazioni provenienti dall’Atlantico, che porteranno maltempo sia al Nord Italia e in tutti i territori del Centro. Ulteriore problema che riscontreranno i cittadini, è anche la presenza di forti mareggiate lungo la fascia costiera: è profondamente sconsigliato andare in barca in questo momento.

La Protezione Civile, con un proprio documento stillato nella giornata di ieri, ha già invitato i Comuni a mettere in piedi tutte le iniziative di sicurezza per l’allarme maltempo. Soprattutto sul territorio di Roma, si è parlato di tutte quelle azioni legate al fenomeno di allagamento nelle zone a rischio idrogeologico. Sulle manovre di sicurezza, ogni Comune dovrà rispondere alle direttive del Centro Funzionale Regionale, in materia di “Livelli di allerta funzionali” durante il periodo del maltempo.

Al momento, su tutto il territorio laziale, e quindi la realtà della Città Metropolitana di Roma, è stata indetta l’allerta meteo di colore “giallo”. I maggiori rischi potrebbero essere causati dalla cadute di forti piogge sul territorio, che in più occasioni hanno causato pesantissimi allagamenti tra il Centro Storico della Città e tutti i vari quartieri posizionati all’interno della periferia della Città Eterna e che da tempo sono segnalati dai cittadini.