Concerto Laura Pausini 2023 a Roma: ecco quando, date e biglietti

Laura Pausini ha annunciato il suo nuovo tour che prenderà il via il 30 giugno e terminerà il 6 aprile del prossimo anno. Una serie di concerti con i quali la cantante vuole festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Un grande ritorno live per l’artista che non prende parte a un tour ormai da 4 anni, l’ultimo risale, infatti, al 2019.

Il tour della Pausini prende il via a Venezia

La Pausini è pronta a fare esibirsi in tutti i principali palasport del mondo dando il via al suo tour in Piazza San Marco a Venezia il 30 giugno, E ancora il 1 e il 2 luglio tornerà a cantare sul palco di Piazza San Marco, mentre il 21 e 22 luglio sarà in Plaza de Espana a Siviglia, l’8 dicembre allo STADIUM DI Rimini e il 12 e 13 dicembre al Palazzo dello sport di Roma, il 19 dicembre al Pala Unical di Mantova, il 22 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 26 dicembre al Pala Sele di Eboli, il 29 e il 30 dicembre al Pala Florio di Bari. E proseguirà il suo tour nel 2024 il 6 gennaio all’unipol Arena di Padova, il 9 gennaio al Pala Alpitour di Torino, il 15 gennaio allo Sparkasse Arena di Bolzano, il 17 e il 18 gennaio al Medilanum Forum di Milano, il 27 gennaio al Wizink Center di Madrid, il 29 gennaio al Palau St Jordi di Barcellona, il 3 febbraio all’Altice Arena di Lisboa, il 10 febbraio al Forest National di Bruxelles, il 12 febbraio all’Accor Arena di Paris, il 15 febbraio all’Hallenstadion di Zurich, il 16 febbraio allo Schleyr Halle di Suttgart, il 28 febbraio al Movistar Arena di Buonos Aires, il 2 marzo all’Espaco Unimed del Sao Paulo, il 6 marzo all’Esplanada Unalm di Lima, l’8 marzo al Coliseo Ruminahui di Qito, il 10 marzo al Movistar Arena di Bogota, il 16 marzo all’Arena CDMX del Mexico, il 18 marzo all’Arena Monterey di Monterrey in Messico, il 21 marzo allo Smart Financial Centre di Houston in Texas, il 23 marzo allo Youtube Theater di Los Angeles, il 28 marzo 2024 al Dr Phillips Center di orlando in Florida, il 30 marzo 2024 al Miami Dade Arena di Miami, il 4 aprile 2024 al Roremont Theater di Chicago e il 6 aprile al Theater at Madison Square Garden.

Dove si acquistano i biglietti e quanto costano

I biglietti sono in vendita su Ticketmaster. In particolare quelli in vendita per il concerto di Roma costano: 269 euro il Parterre numerato categoria A che include una serie di gadget, 120 euro Parterre numerato cat.A, 100 parterre numerato cat B, 100 euro per la tribuna centrale, 100 euro anche per la tribuna centrale visibilità limitata, 95 euro per la tribuna limitata, 90 euro per la tribuna laterale numerata, 82 per il terzo anello numerato, 72 euro per il terzo anello laterale numerato e 49 per la tribuna laterale numerata con scarsa visibilità.