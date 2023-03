Laura Pausini e Paolo Carta si sposano a Roma: oggi le pubblicazioni

A breve sposi. Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta finalmente all’altare, in quel di Roma. Le pubblicazioni sono apparse sul sito del Comune della Capitale, presentate nella circoscrizione del IX Municipio. La cantante e Paolo Carta sono una coppia affiatata ormai da 18 anni e hanno una figlia di 10 anni, Paola.

Laura Pausini si sposa: cosa sappiamo

Le pubblicazioni sono apparse sul sito del Comune di Roma e sono inequivocabili: pubblicate il 9 marzo, scadranno il 16. La coppia vive una bella storia d’amore dal 2005, ma all’inizio le cose erano offuscate dal fatto che Paolo Carta, musicista anche lui, fosse sposato, nonché padre di tre bambini.

Le difficoltà dei primi tempi erano poi state superate dalla forza del loro amore, cementato anche dalla nascita, nel 2013, della loro bambina, Paola. Nel 2021 Laura e Paolo avevano deciso di sposarsi, ma a causa della pandemia dovuta al Covid il matrimonio era stato rimandato. E adesso finalmente è arrivata la data tanto attesa. Ma quale sia il gran giorno ancora non si sa. Nè quale sarà la location. Su questo la Pausini ha mantenuto il più stretto riserbo, almeno per il momento.

Gli impegni lavorativi

Per Laura, del segno del Toro, questo è un anno d’oro. Ha raggiunto i 30 anni di carriera, festeggiati con 3 concerti di successo in sole 24 ore, su palchi con tre fusi orari diversi: New York, Madrid e Milano. Tre successi strepitosi, a cui adesso seguirà il successo personale, quello del cuore e della famiglia, che la porterà al traguardo che da tempo stava inseguendo.