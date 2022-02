Laura Pausini al Festival di Sanremo 2022: età, canzoni, marito, figlia, oggi, foto, Instagram e carriera, Scatola

Dopo il debutto della prima serata, torna l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. Ancora 13 cantanti si devono esibire, ma anche questa sera non mancheranno gli ospiti imperdibili e tra di loro c’è sicuramente Laura Pausini, che ritornerà per la gioia di tutti sul palco dell’Ariston.

Laura Pausini a Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Laura Pausini è nata a Faenza il 16 maggio del 1974 ed è una nota cantautrice famosa non solo in Italia. Ha iniziato la sua carriera nel 1993, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione “Novità” con il brano “La Solitudine”. L’anno successivo, invece, si è classificata al terzo posto con “Strani amori”. Laura Pausini ha raggiunto il mercato discografico internazionale ed è diventata la cantante italiana più nota – in Europa, America del Nord, America Latina – dagli anni ’90 in poi. Ha inciso brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano e ha collaborato con Madonna, Phil Collins, Charles Aznavour, Michael Jackson, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Luis Fondi, Michael Bublé e tanti altri artisti di successo.

Il tabloid britannico The Sun l’ha inserita tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate. Nel 2006 Laura Pausini, orgoglio italiano, è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana da Carlo Azeglio Ciampi e nel 2013 ha ricevuto le chiavi della città di Tijuana come cittadini onorario. La cantante pare abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo e si è aggiudicata 225 dischi di platino. Ha ricevuto tanti premi, candidature e riconoscimenti importanti: ha vinto un Grammy Award, 4 Latin Grammy Awards e un Golden Globe.

Laura Pausini: chi è il marito, figli e vita privata

Laura Pausini ha avuto una relazione con il suo produttore e manager Alfredo Cerruti jr: una storia nata nel 1993 e giunta al capolinea nel 2001. Tra il 2002 e il 2004 la cantante si è legata sentimentalmente al suo nuovo manager Gabriele Parisi. Dal 2005, invece, ha una storia d’amore con il suo produttore artistico e chitarrista Paolo Carta: la coppia nel 2013 ha avuto una figlia, Paola.

Instagram

Con il suo account ufficiale @laurapausini vanta oltre 3 milioni di followers.