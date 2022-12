Fiorello, Laura Pausini e Giorgia in concerto a Roma: tutte le info del grande evento di beneficenza

Da oggi sono aperte le prevendite per l’eccezionale concerto solidale del 28 gennaio 2023, all’Auditorium Conciliazione di Roma, con Giorgia, la partecipazione straordinaria di Fiorello e per la prima volta con noi la nostra special guest Laura Pausini. Alla serata saranno presenti anche grandi Olimpionici e campioni Mondiali, i cui nomi verranno presto svelati.

L’evento di beneficienza organizzato da Fiorello, Giorgia e Laura Pausini

Un grande evento di beneficenza presentato da Eleonora Daniele, realizzato dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus con il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la partnership di Webuild. L’ intero ricavato sarà devoluto a sostegno della Campagna “Mi prendo cura di te”, per la realizzazione del Centro Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù.

Il Centro di Cure Palliative pediatriche del Bambino Gesù di Passoscuro, piccolo centro del Comune di Fiumicino, è un luogo di accoglienza, ricovero e cura, finalizzato a offrire le migliori cure a neonati, bambini e ragazzi affetti da patologia cronica grave senza possibilità di guarigione e ai loro familiari, assicurando l’accompagnamento del paziente, durante tutte le fasi della malattia sia durante la residenzialità nel Centro che al proprio domicilio, nel proprio quartiere, nella propria scuola, con un adeguato sostegno medico, psicologico e spirituale. Inaugurato il 22 marzo scorso, il Centro è il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione. Biglietti a partire da 50 euro su ticketone.it.

Ancora una volta, i grandi volti dello spettacolo usano la loro celebrità per una forte iniziativa sociale. Questa volta in particolare, per finanziare le attività sanitarie per i piccoli bambini in cura presso l’Ospedale Bambino Gesù. Infatti, proprio questi volti, nelle persone di Fiorello, Laura Pausini e Giorgia, faranno da traino per portare le persone a fare beneficienza, comprando il biglietto del loro spettacolo e aiutando a finanziare tutte le attività dell’ospedale pediatrico.