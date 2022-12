Choc a Ostia: 24enne trovato morto in un parcheggio

È stato trovato senza vita, all’interno del parcheggio di un hotel. Era a terra, sull’asfalto, il suo cuore aveva smesso di battere: vittima un ragazzo giovane, di appena 24 anni, che intorno all’una di notte di domenica è stato trovato morto a Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli.

Morto sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia

Sul corpo del 24enne non sono stati trovati, almeno da una prima analisi, segni di violenza. O elementi sospetti, qualcosa che possa far pensare a un omicidio. Si è trattato di un malore? Sul posto, oltre al medico necroscopo, sono intervenuti gli agenti di Polizia, che ora dovranno indagare sulla vicenda. La salma del 24enne, un ragazzo italiano, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: quasi sicuramente l’autopsia aiuterà a fare chiarezza sulle cause del decesso. Di un ragazzo così giovane, trovato morto a terra, all’interno di un parcheggio.

Gli spari a Ostia

E sempre Ostia ha fatto da sfondo a un’altra vicenda. Nella notte, infatti, i residenti hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito degli spari, in due episodi distinti, che ora bisogna capire se siano collegati o meno. Nel primo caso, intorno alla mezzanotte, qualcuno ha puntato un negozio di abbigliamento e ha esploso dei colpi contro la serranda, nel secondo caso, dopo meno di mezz’ora, gli spari sono risuonati in via Costanzo Casana: questa volta, ad essere colpito il portone di un palazzo. Chi indaga ora dovrà fare chiarezza su quelle che potrebbero essere delle intimidazioni: nel primo caso contro il proprietario del negozio, uno straniero già conosciuto alle forze dell’ordine, e nel secondo contro chi abita in quello stabile.